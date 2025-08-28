Ville de Dakar : l’APR dénonce un “hold-up électoral” orchestré par le régime

La bataille pour la mairie de Dakar continue d’alimenter les polémiques. Dans sa déclaration officielle du 28 août, lue par la rédaction de Dakaractu, le Secrétariat Exécutif National de l’APR a dénoncé une « confiscation des suffrages » au profit d’un « candidat ultra minoritaire ».



Le parti accuse l’Exécutif et certains membres de l’Administration territoriale d’avoir manipulé les textes et acheté des consciences pour arracher la mairie. Selon le SEN, ce scénario ubuesque traduit la volonté du Pastef de transformer le Sénégal en « parti-État ».

