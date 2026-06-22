Kaolack - Fraude sur l’électricité : La Senelec enregistre un manque à gagner de plus de 182 millions de FCFA

Dans la délégation régionale centre-est, la Senelec a enregistré depuis le début de l’année, un manque à gagner de plus de 182 millions de FCFA occasionné par la fraude sur l’électricité, a révélé ce lundi 22 juin 2026, Elhadji Dramé de la direction de la Communication, lors d’un atelier de sensibilisation organisé par la Délégation régionale Centre-Est (DRCE) de la Senelec à l’intention des acteurs des médias locaux.
Selui lui, « des fraudes sont constatées un peu partout. Nous avons mis en place des équipes chargées de leur détection et les auteurs devront répondre de leurs actes. Au niveau de la délégation régionale où nous sommes, nous avons perdu, cette année entre janvier et juin, 1.882.261 kWh soit un manque à gagner de 182.60.000 FCFA ».
À en croire à Elhadji Dramé, la Senelec perd au moins, chaque année, 60 milliards de FCFA à cause des vols d'électricité. Ce qui pourrait permettre aux zones reculées d'accéder à l'électrification.
Face à cette situation, la Senelec compte sur une plus grande implication des acteurs des médias dans la sensibilisation des vols d'électricité. L’atelier qui avait réuni une trentaine de journalistes et techniciens des médias locaux, était une tribune pour les agents de la Senelec pour revenir sur l'importance du 'woyafal' et le mode paiement, mais également pour attirer l’attention des populations sur les risques liés aux installations électriques en période de fortes pluies.
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