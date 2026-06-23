Diourbel : un détenu promettait une grâce présidentielle à son codétenu contre 250 000 FCFA

Une promesse de grâce présidentielle qui tourne au scandale



À la veille de la fête de Tabaski, Mamadou Ba, détenu à la chambre numéro 11 de la prison de Diourbel, a failli tomber en syncope. Selon L’Observateur, il venait d’apprendre que son nom ne figurait pas sur la liste des détenus devant bénéficier de la grâce présidentielle.



Âgé de 72 ans, père de neuf enfants et marié à trois épouses, ce berger purgeait une peine de trois mois ferme pour coups et blessures volontaires. Il espérait être libéré afin de passer la fête en famille à Touba Belel et se soigner à l’hôpital Cheikhoul Khadim.



250 000 FCFA versés pour une libération espérée



D’après le récit livré devant la justice et rapporté par L’Observateur, Mamadou Ba affirme avoir payé 250 000 FCFA afin de figurer parmi les détenus graciés à l’occasion de la Tabaski.



Il accuse son codétenu et chef de chambre, Serigne Makha Dramé, de l’avoir convaincu qu’une autorité religieuse influente pouvait intervenir en sa faveur.



Au lieu de retrouver sa famille comme il l’espérait, Mamadou Ba a porté plainte pour escroquerie.



Serigne Makha Dramé nie avoir reçu l’argent



Au cours de l’enquête, Serigne Makha Dramé, dont un autre dossier d’escroquerie est en instruction depuis huit mois à Touba, a reconnu avoir mis Mamadou Ba en contact avec un dignitaire mouride.



Selon lui, cette personne pouvait utiliser ses relations pour aider des détenus à bénéficier de la grâce présidentielle. Mais devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Diourbel, le prévenu a juré n’avoir fait que mettre Mamadou Ba en relation avec un certain Cheikh Sarr.



Il affirme n’avoir reçu aucun centime dans cette affaire.



La version de Mamadou Ba



Mamadou Ba conteste catégoriquement cette version. Devant le juge, il a expliqué avoir accepté la proposition parce qu’il était âgé, malade et désireux de passer la Tabaski auprès de sa famille.



Il soutient que Serigne Makha Dramé lui aurait donné le numéro sur lequel il devait transférer l’argent par Wave. Le prévenu lui aurait ensuite confirmé la réception de la somme.



Mamadou Ba réclame donc le remboursement des 250 000 FCFA.



Un an de prison ferme requis



Convaincu de la culpabilité de Serigne Makha Dramé, le procureur Farba Niowi Ngom a requis contre lui un an d’emprisonnement ferme.



La défense, assurée par Me Serigne Diongue, a plaidé la relaxe à titre principal. À titre subsidiaire, elle a sollicité une application extrêmement bienveillante de la loi.



Serigne Makha Dramé sera fixé sur son sort le jeudi 25 juin, date à laquelle le verdict doit être rendu.