Affaire marché Bracelets électroniques : Moussa Seydi écroué, un marché de plus de 11 milliards au cœur d’un dossier explosif

Le dossier du marché des bracelets électroniques connaît un nouveau tournant judiciaire. Selon L’Observateur, Moussa Seydi, Directeur des finances, du budget, du matériel et des infrastructures pénitentiaires, a été placé sous mandat de dépôt par le Pool judiciaire financier. Il est poursuivi dans une affaire présumée de détournement de deniers publics portant sur environ 5 milliards FCFA, dans le cadre d’un marché évalué à plus de 11 milliards FCFA.