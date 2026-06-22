Guet Ardo perd son guide spirituel : le Khalife général El Hadji Mouhamadou Aïssata Ba n'est plus!

Selon les informations recueillies, il a été inhumé dans l’enceinte de la grande mosquée de Guet Ardo, tandis que les obsèques sont prévues le lundi 29 juin à Guet Ardo. Cette disparition constitue une grande perte pour ses disciples, la localité de Guet Ardo et l’ensemble de la communauté musulmane sénégalaise. En cette douloureuse circonstance, Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à toute la communauté religieuse affectée par ce deuil.

