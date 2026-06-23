Kolda : un adolescent de 13 ans poignarde mortellement son camarade pour un pot de lait

Un drame d’une rare violence s’est produit à Kolda. Selon L’Observateur, une dispute entre deux adolescents autour d’un pot de lait a viré au drame. Un garçon de 15 ans, élève en classe de cinquième, a succombé à ses blessures après avoir été poignardé au thorax par son camarade de 13 ans.


Kolda : un adolescent de 13 ans poignarde mortellement son camarade pour un pot de lait
Une dispute banale qui vire au drame
 
Le drame s’est produit dimanche, aux environs de 21 heures, à Doumassou-Plateau, un quartier de la ville de Kolda. D’après les informations rapportées par L’Observateur, tout serait parti d’un pot de lait.
 
T.D., âgé de 13 ans, aurait demandé à son camarade T.I.K. de lui offrir une gorgée de lait du pot qu’il détenait. Face au refus de ce dernier, le ton serait rapidement monté entre les deux adolescents.
 
La dispute dégénère. Les deux jeunes en viennent aux mains.
 
Un coup de couteau au thorax
 
Selon des témoins cités par le journal, T.D. détenait par-devers lui un couteau. Dans la bagarre, il aurait poignardé son camarade T.I.K. au niveau du thorax.
 
La victime, âgée de 15 ans, était élève en classe de cinquième dans un collège. Après le coup porté, la panique s’est installée dans le quartier.
 
Profitant de la cohue, le jeune suspect aurait retiré le couteau avant de prendre la fuite. Il serait ensuite allé se cacher dans un bâtiment abandonné.
 
Le suspect retrouvé et remis à la police
 
Selon L’Observateur, T.D. a été aperçu par un homme en tenue, qui l’a déniché de sa cachette avant de le remettre à la police.
 
La victime, elle, a d’abord été évacuée au poste de santé de la garnison du camp de la zone militaire numéro six de Kolda. Elle a ensuite été admise aux urgences du Centre hospitalier régional de Kolda.
 
Malheureusement, T.I.K. a succombé à ses graves blessures le lundi 22 juin 2026.
 
Garde à vue et enquête en cours
 
Interpellé, le suspect a été placé en garde à vue dans les locaux de la police de Kolda. L’arme du crime a été saisie.
 
Selon le journal, T.D. pourrait être déféré au parquet de Kolda pour meurtre. L’enquête suit son cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui a profondément choqué la capitale du Fouladou.
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Mardi 23 Juin 2026
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