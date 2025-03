VIH/SIDA et IST : Un atelier d'information organisé par l'Onu Sida pour renforcer la prévention chez les jeunes filles au Sénégal

Au Sénégal, les jeunes filles constituent une couche sociale très vulnérable face au VIH/Sida et aux infections sexuellement transmissibles (IST). Cette vulnérabilité est souvent exacerbée par un manque d’information, une éducation sexuelle insuffisante et des tabous persistants. Malgré les efforts de prévention et de lutte, l’accès aux connaissances et aux moyens de protection reste limité, nécessitant une action renforcée pour protéger cette génération.



Pour répondre à ces défis, le Ministère de la Famille et des Solidarités, en collaboration avec ONU Sida Sénégal, a ouvert ce mardi 18 mars 2025 un atelier de formation sur les déterminants sociaux de la vulnérabilité aux IST/VIH des jeunes filles, notamment les travailleuses domestiques et celles issues des secteurs formel et informel. Cet atelier s’inscrit dans le cadre du plan sectoriel de lutte contre le sida, visant à renforcer les capacités de cette cible prioritaire.



Lors de cet atelier qui se tient du 18 au 20 mars 2025, Demba Koné, directeur du bureau ONU Sida Sénégal, a souligné l’urgence de protéger les jeunes filles, rappelant que « les données scientifiques montrent que l’infection au VIH se féminise. Il y a aujourd'hui plus de filles infectées que de garçons. Nous voulons leur donner les bonnes informations afin qu'elles puissent se protéger et sensibiliser leur entourage ». Il a insisté sur l’importance de fournir des informations précises et accessibles pour permettre aux jeunes filles de se protéger et de sensibiliser leur entourage. « Le VIH est encore là, c'est une épidémie qui est encore là. Nous avons pour objectifs d'éliminer le VIH d'ici 2030. Mais nous ne pouvons pas éliminer le VIH si nous ne protégeons pas les filles », a ajouté le directeur du bureau ONU Sida Sénégal



Quant au Dr Rokhaya Diakhaté, directrice de la Famille au Ministère de la Famille et des Solidarités, elle a mis en avant l’importance de cibler les jeunes filles, particulièrement celles exposées aux IST et au VIH/Sida en raison de leur manque d’accès aux services sociaux de base et aux informations essentielles. Elle a souligné que ces formations en compétences de vie et en leadership sont cruciales pour renforcer leur estime de soi, leur permettre de se protéger et de sensibiliser leur entourage. « les jeunes filles et les jeunes femmes ont besoin d'être formées, donc d'être renforcées pour qu'elles aient l'estime de soi et qu'elles puissent connaître comment se comporter mais également prévenir ce genre de maladies et puis en parler à toute la communauté et à tout leur entourage », a-t-elle affirmé.





Elle a également salué le soutien d’ONU Sida et du Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS) dans la mise en œuvre de ces actions, rappelant que le ministère dispose d’un point focal dédié à ces questions. Enfin, elle a réaffirmé l’engagement du gouvernement à travers des initiatives comme la plateforme Allo Wallou 116, un numéro vert disponible 24h/24 pour dénoncer les violences et orienter les victimes vers une prise en charge holistique, en collaboration avec les ministères sectoriels concernés.