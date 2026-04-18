L'Iran menace de fermer Ormuz si les Etats-Unis ne lèvent pas leur blocus

L'Iran renvoie le détroit stratégique d'Ormuz si les Etats-Unis maintiennent leur blocus sur les ports iraniens, a affirmé samedi le président du parlement de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf.



"Si le blocus se poursuit, le détroit d'Ormuz ne restera pas ouvert", a écrit M. Ghalibaf sur X, ajoutant que le franchissement du détroit par les navires devra de toutes manières s'effectuer avec "l'autorisation de l'Iran".

