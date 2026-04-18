Conférence des ambassadeurs et consuls généraux : Bassirou Diomaye Faye plaide pour une place accrue de l’Afrique dans la gouvernance mondiale


Conférence des ambassadeurs et consuls généraux : Bassirou Diomaye Faye plaide pour une place accrue de l’Afrique dans la gouvernance mondiale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à une réforme en profondeur du système international, lors de la Conférence des ambassadeurs et consuls généraux tenue ce samedi 18 avril 2026 à Diamniadio. Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de repenser le multilatéralisme afin de l’adapter aux réalités contemporaines.

« Le multilatéralisme doit rester le cadre privilégié de l’action internationale, mais il doit impérativement se réinventer », a-t-il déclaré, plaidant pour une gouvernance mondiale « plus équitable, plus représentative et mieux adaptée ».

Sur ce, le président Bassirou Diomaye Faye a défendu une meilleure prise en compte des intérêts africains sur la scène internationale.
« L’Afrique doit y occuper la place qui lui revient et ses priorités doivent être pleinement prises en compte », a-t-il soutenu.

Le président sénégalais a également réaffirmé l’engagement du pays en faveur de la lutte contre les changements climatiques, en insistant sur le principe de responsabilité commune mais différenciée, pour une transition énergétique « juste et équitable ».

Par ailleurs, il a mis en avant les valeurs de diversité culturelle et de coexistence pacifique entre les peuples. Selon lui, aucune civilisation ne doit imposer ses normes comme des valeurs universelles au détriment des autres, le respect des cultures constituant un fondement essentiel de la paix mondiale.



Samedi 18 Avril 2026
Dakaractu



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