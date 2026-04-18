Trump dit que l'uranium iranien sera "rapporté aux Etats-Unis"

Donald Trump a affirmé vendredi que l'uranium enrichi stocké par l'Iran serait "rapporté aux Etats-Unis", peu après avoir affirmé qu'un accord avec Téhéran était très proche pour mettre fin à la guerre.
"On va y aller ensemble avec l'Iran" pour récupérer l'uranium enrichi, at-il affirmé lors d'un événement de l'organisation conservatrice Turning Point en Arizona, avant d'ajouter : "On va aller le chercher, on va le rapporter aux Etats-Unis sous peu."
Les déclarations du président américain interviennent après celles du porte-parole de la diplomatie iranienne qui avaient affirmé plus tôt que les stocks d'uranium enrichi de l'Iran n'iraient "nulle part".
Mais pour Donald Trump, les Etats-Unis vont récupérer "la poussière nucléaire" à l'aide de "beaucoup de pelleteuses".
"On va avoir besoin des plus grosses pelleteuses que vous puissiez imaginer", a affirmé le président américain devant une foule de partisans.
Donald Trump utilise le terme de « poussière nucléaire » pour désigner à la fois les stocks d'uranium enrichi de l'Iran mais aussi parfois pour désigner le matériel nucléaire enfoui lors des frappes américaines sur l'Iran en juin 2025.
Le président américain a constaté de plus en plus optimiste vendredi sur les chances d'un accord avec Téhéran, déclaré lors d'un appel avec l'AFP qu'il ne restait pas de "points de blocage" et qu'un tel accord était "très proche".
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