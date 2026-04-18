Trump dit que l'uranium iranien sera "rapporté aux Etats-Unis"

Donald Trump a affirmé vendredi que l'uranium enrichi stocké par l'Iran serait "rapporté aux Etats-Unis", peu après avoir affirmé qu'un accord avec Téhéran était très proche pour mettre fin à la guerre.



"On va y aller ensemble avec l'Iran" pour récupérer l'uranium enrichi, at-il affirmé lors d'un événement de l'organisation conservatrice Turning Point en Arizona, avant d'ajouter : "On va aller le chercher, on va le rapporter aux Etats-Unis sous peu."



Les déclarations du président américain interviennent après celles du porte-parole de la diplomatie iranienne qui avaient affirmé plus tôt que les stocks d'uranium enrichi de l'Iran n'iraient "nulle part".



Mais pour Donald Trump, les Etats-Unis vont récupérer "la poussière nucléaire" à l'aide de "beaucoup de pelleteuses".



"On va avoir besoin des plus grosses pelleteuses que vous puissiez imaginer", a affirmé le président américain devant une foule de partisans.



Donald Trump utilise le terme de « poussière nucléaire » pour désigner à la fois les stocks d'uranium enrichi de l'Iran mais aussi parfois pour désigner le matériel nucléaire enfoui lors des frappes américaines sur l'Iran en juin 2025.

