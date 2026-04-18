Guédiawaye contre les violences sur mineurs : face à l’impunité, il faut « briser le silence… », Commissaire Bodian


À Guédiawaye, la mobilisation contre les violences faites aux enfants s’intensifie avec un message clair porté par le commissaire central, Daouda Bodian, la lutte passe d’abord par la parole. Lors de la randonnée de sensibilisation initiée par l’autorité administrative, la police nationale, pleinement engagée dans la sécurisation des populations, a rappelé que la protection des mineurs est au cœur de ses priorités. Entre prévention, prise en charge et répression, les forces de l’ordre entendent agir à tous les niveaux pour endiguer ce fléau qui touche les plus vulnérables.

 

Insistant sur l’importance du « dévoilement », le commissaire a appelé les familles et les communautés à rompre avec la loi du silence. Encourager les enfants à parler, écouter sans juger et signaler les faits sont des étapes essentielles pour mettre fin à l’impunité. Il a également tenu à clarifier un point crucial : ce ne sont pas de simples « abus » qui sont visés par la loi, mais bien des actes graves, clairement définis et sévèrement sanctionnés. Un rappel nécessaire pour souligner la gravité des faits et l’importance d’une réponse judiciaire adaptée, dans le respect des droits et de la dignité des victimes.

 

Sur le terrain, la police met en avant des dispositifs concrets, bureaux d’accueil, formation spécialisée des agents, brigades dédiées aux mineurs et espaces adaptés pour recueillir la parole des victimes. À travers ces mécanismes, les autorités veulent rassurer et encourager les signalements.

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Samedi 18 Avril 2026
Karim Ndiaye



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