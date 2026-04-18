Conférence des ambassadeurs et consuls généraux : Bassirou Diomaye Faye dénonce « toute approche sélective de la valeur de la vie humaine »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce samedi 18 avril la Conférence des ambassadeurs et consuls généraux, placée sous le thème : « La diplomatie sénégalaise et le renouveau de la coopération internationale : principes et modes d’action ».



Dans son allocution, le chef de l’État a dressé un tableau préoccupant du contexte international, marqué selon lui par « une grande turbulence géopolitique » et des défis inédits. Il a notamment évoqué les risques de fragmentation dans l’espace communautaire, les effets du dérèglement climatique, une crise économique profonde, ainsi que la recrudescence des conflits armés et des tensions entre puissances nucléaires.



Face à ces enjeux, Bassirou Diomaye Faye a mis en cause l’efficacité des mécanismes actuels de prévention et de gestion des crises, tout en dénonçant une banalisation du recours unilatéral à la force, « en contradiction flagrante avec la Organisation des Nations unies ».



Le président sénégalais a également exprimé une position ferme sur les principes de justice internationale : « Le Sénégal condamne toute approche sélective de la valeur de la vie humaine et continuera de s’opposer avec constance à toute forme de deux poids deux mesures », a-t-il déclaré. Plaidant pour un ordre international plus équitable, il a insisté sur la nécessité de replacer l’humain au cœur des préoccupations mondiales, afin de garantir à chacun paix, dignité et sécurité.



Dans cette dynamique, le chef de l’État a réaffirmé l’engagement du Sénégal à défendre des causes universelles, tout en privilégiant une action concertée aux niveaux sous-régional et continental.

