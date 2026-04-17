Thiès- revue régionale du secteur de l'éducation et de la formation: Entre baisse généralisée des résultats au Bac, abandons et déficit d'enseignants.

Les autorités académiques et administratives de la région de Thiès se sont réunies ce vendredi pour les besoins de la revue régionale annuelle du secteur de l'éducation et de la formation. Ainsi, beaucoup d'acquis ont été listés au cours de cette rencontre, de même que des difficultés liées aux enseignements et apprentissages.

Concernant les résultats au Bacalauréat, un fléchissement a été noté, a informé l'IA de Thiès, Gana Sène. " Pour ce qui est du Bacalauréat, vous savez l'année dernière c'était une baisse généralisée des résultats au Bacalauréat et presque toutes les académies ont connu une baisse. Pour la région de Thiès, il faut dire que le réseau scolaire est en train de se densifier. Nous sommes aujourd'hui à 70 lycées. Ce qui veut dire que de plus en plus nous accueillons des élvèes[...]. Alors il faut que cette dynamique de densification soit accompagnée par des investissements", a-t-il indiqué.

Poursuivant, M. Sène a souligné que ces difficultés sont surtout liées à l'environnement physique, aux équipements scientifiques, et à beaucoup d'autres facteurs. À noter également qu'il a été également noté des abandons au niveau des potaches et la tendence généralisée devient inquiétante, ont fait savoir les autorités académiques de Thiès. Selon elles, le taux est en deçà de la moyenne nationale mais cela mérite toutefois une surveillance. " Il faut envisager une étude pour identifer les veriatbles causes", a argué l'IA de Thiès, tout en mettant le doigt sur le phénomène des moto Jakarta, les mariages et des grosses précoces etc.

Enfin, les autorités se sont aussi penchées sur le déficit d'enseignants au niveau de l'académie de Thiès avec notamment une quarantaine d'enseignants à l'élémentaire et 70 enseignants pour le moyen secondaire, toutes disciplines confondues...