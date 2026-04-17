Centenaire d’Abdoulaye Wade : Bassirou Diomaye Faye accorde son Haut Patronage

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi une délégation dépêchée par l’ancien chef de l’État Abdoulaye Wade, dans le cadre de la préparation du centenaire de ce dernier. À l’issue de cette audience, le principe d’une organisation de la célébration sous le Haut Patronage du Chef de l’État a été retenu. Bassirou Diomaye Faye a également marqué son accord pour y prendre part personnellement.







Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a salué cette issue et qualifie l’événement à venir de « moment historique de rassemblement national, de reconnaissance et d’hommage » à l’une des figures majeures de l’histoire politique du Sénégal et du continent africain. Le parti libéral entend ainsi mettre en lumière, l’œuvre, la vision et l’engagement d’Abdoulaye Wade, dont l’action a, selon lui, « profondément marqué la trajectoire démocratique, économique et institutionnelle » du pays.

