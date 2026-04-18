BAMBEY- L’OFNAC et l’Université Alioune Diop coopèrent pour former les étudiants à la lutte contre la corruption


BAMBEY- L’OFNAC et l’Université Alioune Diop coopèrent pour former les étudiants à la lutte contre la corruption
L’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) a franchi une nouvelle étape ce mardi en s’associant avec le monde universitaire. Une délégation conduite par son président, Moustapha Kâ, s’est rendue à l’Université Alioune Diop de Bambey pour y signer une convention de partenariat d’envergure.

L’objectif est clair : faire des étudiants des acteurs à part entière de la promotion de l’intégrité, de la transparence et de la bonne gouvernance au Sénégal.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Ibrahima Sy. le recteur de l’université a martelé l’urgence d’un engagement collectif. « La corruption est un fléau qui, lorsqu’il sera vaincu, permettra au pays d’aller de l’avant. Les notions de transparence doivent être connues de tous les Sénégalais et des étudiants par excellence », a-t-il déclaré. Concrètement, l’accord prévoit l’introduction de modules spécifiques dans les curricula de formation, ainsi que l’accueil de stagiaires au sein de l’OFNAC. « Cela ne peut être que bénéfique pour notre institution. Nous sommes aussi prêts à travailler avec l’OFNAC dans la conception de mémoires et dans les recherches », a ajouté le recteur, soulignant la volonté de l’université de donner une meilleure visibilité aux actions de l’Office.

Pour sa part, Mouhamed Bachir Niang, professeur à l’UCAB et membre de l’assemblée de l’OFNAC, a rappelé le rôle stratégique de l’institution, désormais renforcée. « L’OFNAC est connu pour être l’un des maillons de l’écosystème qui doit assurer la promotion de l’intégrité, de la bonne gouvernance et de la transparence au Sénégal, aux côtés d’autres institutions comme la Cour des comptes, l’IGE, l’Inspection générale des finances ou la CENTIF. Le mandat de l’OFNAC a été récemment revu, densifié et consolidé par une réforme institutionnelle d’ampleur », a-t-il exposé.

Trois raisons majeures ont motivé ce rapprochement avec le monde universitaire, selon le professeur Niang : d’abord, la lutte contre la corruption est indissociable de la transmission de valeurs et de la formation des consciences – l’université étant le creuset par excellence où celles-ci se forgent. Ensuite, ce combat relève aussi de la science, nécessitant des recherches fondamentales, des thèses et des mémoires. Enfin, il requiert une mise en œuvre quotidienne, et les étudiants, une fois imprégnés de ces valeurs, peuvent devenir des relais de premier plan sur le terrain.

Ce partenariat entre l’OFNAC et l’Université Alioune Diop marque ainsi une avancée significative dans l’institutionnalisation d’une culture d’intégrité dès le banc de la faculté.
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Samedi 18 Avril 2026
Amadou Moustapha Mbaye



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