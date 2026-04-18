Guédiawaye : le CTSPE mobilise les enfants dans une marche contre les violences et abus sexuels


Ce samedi 18 avril 2026, les rues de Guédiawaye ont vibré au rythme d’un message sans équivoque, tolérance zéro face aux violences faites aux enfants. À l’initiative du Comité Technique de Suivi des Activités de Protection de l’Enfant (CTSPE), dirigé par le sous préfet Cheikh Gningue, une grande randonnée pédestre de sensibilisation a mobilisé élus locaux, forces de défense et de sécurité, éducateurs, maîtres coraniques, enseignants, élèves et de nombreux jeunes. Sur un parcours de 4 kilomètres, de la mairie de Golf Sud à la sous préfecture de Sahm, les participants ont porté haut un cri collectif; protéger l’enfance est une responsabilité partagée.

 

Dans une atmosphère à la fois engagée et solennelle, les marcheurs ont traversé plusieurs points stratégiques, rappelant que les lieux du quotidien, écoles, daara, quartiers, doivent devenir des espaces sûrs pour tous les enfants. La forte mobilisation des autorités, notamment les mairesses Aminata Kanté (Sahm Notaire) et Khadija Mahécor Diouf (Golf Sud) ainsi que des représentants de l’administration territoriale et de la police, a renforcé la portée institutionnelle de cette initiative citoyenne. À chaque étape, un même mot d’ordre : dénoncer, sensibiliser et prévenir.

 

Prenant la parole, le sous préfet Cheikh Gningue a livré un témoignage marquant sur la réalité souvent tue des abus subis dès le plus jeune âge. Il a insisté sur le fait que ces violences touchent aussi bien les filles que les garçons, et qu’elles laissent des séquelles profondes et durables. Pour lui, l’urgence est de rétablir les cadres de socialisation, encourager la parole des enfants et équiper les communautés pour mieux réagir. 

 

« Un enfant protégé aujourd’hui, c’est une société plus forte demain », a-t-il martelé, appelant à rompre définitivement avec le silence et l’indifférence.

 

Au delà de la marche, c’est un véritable appel à l’action qui a été lancé. Les organisateurs ont plaidé pour une sensibilisation continue à travers les médias, les écoles et les espaces communautaires, afin que chaque citoyen sache comment agir face à ces situations. 

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Samedi 18 Avril 2026
Karim Ndiaye



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