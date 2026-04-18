Industrie pharmaceutique : Des partenaires techniques et financiers aux côtés du Sénégal pour booster la production de vaccins

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie de souveraineté pharmaceutique. Réunis à Diamniadio, les acteurs clés du secteur ont pris part à la première session du Comité de pilotage interministériel de l’Unité de gestion du projet de développement de l’industrie pharmaceutique locale (UGP/Pharma). Une rencontre stratégique destinée à faire le point sur l’état d’avancement des projets, notamment dans le domaine de la production de vaccins.
Mis en place par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, l’UGP/Pharma joue un rôle central dans la coordination et le suivi des réformes engagées pour structurer une industrie pharmaceutique nationale compétitive. L’initiative s’appuie sur un partenariat étroit avec plusieurs acteurs techniques et financiers, dont Enabel, dans une dynamique visant à mobiliser à la fois les secteurs public et privé.
Présente à cette rencontre, la Team Europe a réaffirmé son engagement aux côtés du Sénégal. « Nous soutenons cette stratégie dans une approche globale, qui prend en compte tout l’écosystème, de la régulation à la recherche, en passant par la formation », a déclaré Robin Thiers, chef de coopération à l’ambassade de Belgique.
Depuis 2021, plus de 150 milliards de francs CFA ont été mobilisés dans ce cadre, sous forme de dons, de prêts et d’assistance technique. Cet appui s’inscrit dans une vision plus large, partagée entre l’Union européenne et l’Union africaine, visant à renforcer la souveraineté sanitaire à l’échelle du continent.
Au-delà des financements, les partenaires mettent l’accent sur la structuration d’un écosystème complet, intégrant la formation professionnelle, la recherche et le développement, ainsi que le renforcement des capacités de régulation.
En marge de la rencontre, les participants ont effectué une visite des installations de l’Institut Pasteur de Dakar, où plusieurs unités industrielles, dont les projets AfricAmaril et Madiba, sont en cours de développement. Ces infrastructures illustrent, selon les partenaires, le potentiel du Sénégal à devenir un acteur majeur dans la production de vaccins en Afrique.
Pour les autorités comme pour leurs partenaires, l’enjeu dépasse les frontières nationales. « La souveraineté pharmaceutique n’est pas seulement une question nationale, elle concerne la santé publique mondiale », a souligné Robin Thiers.
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