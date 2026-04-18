Sénégal : "Pour une souveraineté informationnelle assumée face aux influences extérieures..."(Boubacar Ly)

Le Sénégal est aujourd’hui à la croisée des chemins. Longtemps salué pour sa stabilité, la vitalité de sa démocratie et la solidité de ses repères sociaux, notre pays se trouve désormais confronté à une transformation silencieuse mais profonde : celle de l’espace informationnel. Les frontières ne sont plus seulement géographiques. Elles sont désormais numériques, culturelles et symboliques. Chaque jour, à travers les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les circuits transnationaux d’influence, des contenus, des normes et des récits circulent à grande vitesse, souvent sans médiation ni contextualisation. Ce phénomène n’est pas propre au Sénégal. Mais ses effets y prennent une résonance particulière. Face à cette réalité, une question s’impose : comment préserver la cohésion sociale, la stabilité culturelle et la souveraineté intellectuelle d’un pays sans se couper du monde ?

Une guerre des récits, souvent invisible

Il serait naïf de penser que l’influence contemporaine se limite à des échanges culturels spontanés. Dans bien des cas, elle relève de stratégies organisées, structurées, parfois financées, visant à orienter les perceptions, à transformer les normes sociales et à redéfinir les repères collectifs. Cette influence ne se présente pas toujours sous une forme brutale. Elle est souvent diffuse, progressive, émotionnelle. Elle s’insinue dans les contenus viraux, les discours militants, les productions culturelles, les campagnes numériques. Elle mobilise des relais locaux, exploite les failles sociales et s’appuie sur la puissance des algorithmes. Le danger ne réside pas dans l’échange d’idées en soi — qui est au cœur de toute société ouverte — mais dans l’asymétrie de ces échanges et dans la capacité de certains acteurs à imposer leurs récits sans véritable débat.

Le Sénégal face à un défi de souveraineté

Le Sénégal ne peut pas se contenter d’une posture passive. Il ne s’agit pas de rejeter toute influence extérieure, ni de s’enfermer dans une logique de fermeture. Il s’agit de retrouver une capacité d’arbitrage, de discernement et de projection.

La souveraineté, aujourd’hui, ne se mesure plus seulement à la maîtrise du territoire ou des ressources. Elle se joue aussi dans la capacité à produire ses propres récits, à structurer son espace informationnel et à protéger ses citoyens des manipulations. Or, force est de constater que notre dépendance aux plateformes étrangères, l’absence de régulation adaptée et le déficit d’éducation aux médias créent des vulnérabilités réelles.

De la réaction à la stratégie

Trop souvent, les réponses publiques interviennent dans l’urgence, sous la pression d’une polémique ou d’un emballement médiatique. Cette approche réactive est insuffisante. Elle donne le sentiment d’une navigation à vue, alors même que les enjeux exigent une vision de long terme. Il est temps de passer d’une logique de réaction à une logique de stratégie. Cela suppose la mise en place d’outils de veille capables d’identifier les dynamiques d’influence, de comprendre les circuits de diffusion et d’anticiper les campagnes coordonnées. Cela implique également de renforcer les capacités nationales en matière d’analyse, de régulation et de production de contenus. Mais au-delà des instruments techniques, c’est une doctrine qu’il faut construire : une vision claire de ce que le Sénégal souhaite préserver, promouvoir et transmettre.

L’éducation comme rempart principal

Aucune politique de contrôle ne sera efficace sans une société capable de discernement. La première ligne de défense, c’est le citoyen lui-même. Former les jeunes à lire, comprendre et analyser l’information est devenu une urgence. Il ne s’agit pas seulement de lutter contre les fausses nouvelles, mais de développer un esprit critique face aux récits, aux images et aux discours. L’école, l’université, les familles, les médias et les associations doivent être mobilisés autour de cet objectif. Une population informée est une population moins manipulable.

S’appuyer sur les forces de la société sénégalaise

Le Sénégal dispose d’atouts considérables. Sa tradition de dialogue, le rôle structurant des familles, l’influence des autorités religieuses, la vitalité de la société civile et la créativité de sa jeunesse constituent des leviers puissants. Une politique efficace ne doit pas ignorer ces réalités. Elle doit au contraire s’appuyer sur elles. Les leaders religieux peuvent jouer un rôle de médiation et de pédagogie. Les enseignants peuvent former à l’esprit critique. Les créateurs de contenus peuvent produire des récits enracinés. Les médias peuvent offrir des espaces de débat équilibrés. La réponse ne peut pas être uniquement étatique. Elle doit être collective.

Produire nos propres récits

On ne combat pas une influence uniquement en la dénonçant. On la combat en proposant une alternative crédible. Le Sénégal doit investir dans la production de contenus culturels, éducatifs et médiatiques qui reflètent ses valeurs, ses priorités et ses réalités. Cela passe par le soutien à la création, la valorisation des langues nationales, le renforcement des médias locaux et l’encouragement à l’innovation numérique. Une nation qui ne raconte plus son histoire laisse les autres la raconter à sa place.

Pour une réponse ferme, mais équilibrée

Enfin, toute politique en la matière doit trouver un équilibre délicat. Trop de laxisme expose à la manipulation. Trop de rigidité menace les libertés. Le défi est donc de construire une réponse à la fois ferme et respectueuse de l’État de droit. Une réponse qui protège sans stigmatiser, qui régule sans censurer arbitrairement, qui éclaire sans imposer. C’est à ce prix que la légitimité de l’action publique pourra être préservée.

Reprendre l’initiative

Le Sénégal n’est pas condamné à subir les influences extérieures. Il peut, au contraire, redevenir un acteur de son propre récit. Mais cela exige une prise de conscience collective, une volonté politique affirmée et une mobilisation de l’ensemble des forces vives de la nation. Dans un monde où l’influence est devenue une arme stratégique, la véritable indépendance ne se décrète pas. Elle se construit, jour après jour, dans les esprits autant que dans les institutions. Et c’est peut-être là, plus que jamais, que se joue l’avenir du Sénégal.

Boubacar Ly

Consultant en intelligence économique et stratégie. Doctorant DBA – Eklore School of Management.