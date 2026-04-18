Hommage académique à Tijane Sylla : un héritage intellectuel célébré par la communauté scientifique


L’Association sénégalaise des Sciences de Gestion (ASSG) qui œuvre pour la promotion de la recherche, de l’enseignement et de la diffusion des savoirs en sciences de gestion au Sénégal et en Afrique, en partenariat avec Swiss UMEF University, a organisé un panel d’exception en hommage à Tijane Sylla, figure majeure de la pensée managériale en Afrique subsaharienne. 
 
La rencontre, tenue sous la présidence effective du ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a réuni universitaires, chercheurs et praticiens autour du thème : « La contribution de Tijane Sylla à la pensée managériale en Afrique subsaharienne ».

À cette occasion, le président de l’association, Ibrahima Guèye, a salué la mémoire d’un homme « exceptionnel », dont l’apport intellectuel continue d’influencer les réflexions contemporaines sur le management africain.

Le ministre de l’Éducation Nationale, Moustapha Mamba Guirassy a magnifié l’œuvre de Tijane Sylla, qu’il décrit comme « un grand penseur et un chercheur engagé », ayant consacré sa vie à l’analyse des organisations africaines, tant publiques que privées. Selon lui, le défunt a largement contribué à forger une pensée managériale enracinée dans les réalités culturelles et sociales du continent.
 

Le ministre a également insisté sur la notion de souveraineté intellectuelle et cognitive, chère à Tijane Sylla, qui invitait les Africains à concevoir leurs propres modèles d’organisation en s’appuyant sur leurs traditions, leurs valeurs et leur vision du développement. « On ne peut dissocier la performance organisationnelle de la quête de sens, elle-même liée à notre culture et à notre identité », a-t-il souligné.

Revenant sur le parcours du défunt, Moustapha Mamba Guirassy a rappelé son rôle déterminant dans l’administration publique sénégalaise, ainsi que son engagement dans le secteur privé et académique. Il a notamment évoqué son implication dans la formation et sa contribution au rapprochement entre les praticiens et les sciences du management.
De son côté, Pape Mar Sylla, fils du défunt, a livré un témoignage empreint d’émotion, décrivant son père comme « un homme multidimensionnel » qui a consacré sa vie au service de la nation. Il a mis en avant les valeurs d’éthique, d’intégrité, d’humilité et de travail léguées par Tijane Sylla, estimant que son héritage dépasse celui d’un simple individu pour s’apparenter à celui d’une institution.

« Il nous a appris qu’un homme digne doit tenir sur deux piliers : le travail et l’humilité », a-t-il confié, appelant à perpétuer cet héritage à travers des initiatives académiques et scientifiques. Il a également plaidé pour l’institutionnalisation de rencontres annuelles dédiées à la réflexion autour de l’œuvre du défunt.
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Samedi 18 Avril 2026
Idy Sow



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