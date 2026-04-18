Hommage académique à Tijane Sylla : un héritage intellectuel célébré par la communauté scientifique



Le ministre a également insisté sur la notion de souveraineté intellectuelle et cognitive, chère à Tijane Sylla, qui invitait les Africains à concevoir leurs propres modèles d’organisation en s’appuyant sur leurs traditions, leurs valeurs et leur vision du développement. « On ne peut dissocier la performance organisationnelle de la quête de sens, elle-même liée à notre culture et à notre identité », a-t-il souligné.



Revenant sur le parcours du défunt, Moustapha Mamba Guirassy a rappelé son rôle déterminant dans l’administration publique sénégalaise, ainsi que son engagement dans le secteur privé et académique. Il a notamment évoqué son implication dans la formation et sa contribution au rapprochement entre les praticiens et les sciences du management.

De son côté, Pape Mar Sylla, fils du défunt, a livré un témoignage empreint d’émotion, décrivant son père comme « un homme multidimensionnel » qui a consacré sa vie au service de la nation. Il a mis en avant les valeurs d’éthique, d’intégrité, d’humilité et de travail léguées par Tijane Sylla, estimant que son héritage dépasse celui d’un simple individu pour s’apparenter à celui d’une institution.



« Il nous a appris qu’un homme digne doit tenir sur deux piliers : le travail et l’humilité », a-t-il confié, appelant à perpétuer cet héritage à travers des initiatives académiques et scientifiques. Il a également plaidé pour l’institutionnalisation de rencontres annuelles dédiées à la réflexion autour de l’œuvre du défunt.