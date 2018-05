(VIDÉO) UNION SACRÉE À L'APR DE MBACKÉ - Sadaga revient sur les contours du pacte de non agression entre principaux leaders

Minée par les batailles politiques entre leaders d'un même parti caractérisées par des sorties médiatiques désobligeantes envers certains grands responsables comme Moustapha Cissé Lô, Abdou Lahad Seck, pour ne citer que ceux là, l'Apr de Touba et de Mbacké a décidé de signer un pacte de non agression entre leaders politiques et leurs militants respectifs. L'idée est, selon le député Abdou Lahad Seck Sadaga, initiateur du projet, de privilégier le travail à faire pour réélire le Président Macky Sall en 2019 dès le premier tour. Ainsi une grande réunion parrainée par Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé, Moustapha Cissé Lô qui ont envoyé leurs délégations, Serigne Alla Sylla, Makhtar Diop (Hcct ), Madame Mbaye Néné Ndiaye (Hcct), Sokhna Mame Say Mbacké, Serigne Mbacké Faye (Cojer) Bassirou Diagne, Mbaye Tine (maire de Taïf) et plusieurs de ses collègues...ont eu répondu présent à la rencontre.



Au gré des échanges, le député Sadaga est revenu sur les points essentiels d'accord. '' Nous nous sommes engagés à enterrer toutes les haches de guerre. Nous nous engageons à voguer dans le même sens et pour le même objectif qui est de gagner Touba et de réélire son Excellence le Président Macky Sall. Nous nous félicitons de la rencontre entre le Chef de notre parti et Moustapha Cissé Lô et la décision de ce dernier de revenir à côtés nous épauler pour l'atteinte de nos objectifs. Il m'a personnellement confié qu'il va s'employer énergiquement et financièrement pour le département''.



Sadaga de signaler que les responsables qui ne s'inscrivent dans cette dynamique ont aussi la possibilité d'œuvrer à leur manière pour atteindre les mêmes objectifs que nous. L'essentiel, selon lui et ses collaborateurs, c'est que tout se fasse dans le respect mutuel du prochain et dans un esprit saint.