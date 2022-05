(VIDÉO) TOUBA - Le nouvel hôpital de la cité en mode « journée portes ouvertes »

Le nouvel hôpital de Touba baptisé « Hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim » organise des « portes ouvertes » étalées sur 48 heures pour permettre aux populations de s’approprier de leur infrastructure qui, selon le directeur, n’a rien à envier aux plus grandes structures médicales du monde en terme de dispositif matériel et de personnel de qualité.



Moustapha Sourang signale que le travail préliminaire se déroule depuis au moins 02 mois. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement et parmi elles le préfet du département de Mbacké...