(VIDÉO) Omar Ndiaye Angloma en meeting encense Macky, dézingue l'opposition et annonce une Présidentielle gagnée d'avance.

En meeting à Boberel dans la commune de Mbacké, Omar Ndiaye Angloma n'a pas raté l'opposition qu'il qualifiera d'oisive et de farfelue. Le chargé de mission à la Présidence estime que c'est la plus médiocre depuis les indépendances. Il invitera dans la foulée, à ne pas compter sur l'opposition pour voir s'installer un jour un dialogue. Pour lui, ils ne sont intéressés que par le pouvoir qu'ils ne pourront occuper de sitôt du fait que le Président en exercice, dit-il, a largement satisfait aux exigences des populations. Il donnera Ila'a Touba comme étant la réalisation phare suffisante, martèle-t-il, à inciter les populations de Touba et de Mbacké à donner la majorité absolue au Président Sall.



Il dira encourager la dynamique d'unité enclenchée par certaines bonnes volontés et compte y jouer un rôle central. Toutefois, il dira ne guère accepter le mercenariat politique dans son département, jugeant confortables les acquis. Omar Ndiaye Angloma d'annoncer l'acheminement des réseaux électrique et hydraulique dans la localité de Boberel. Des séminaires de formation à l'intention des femmes et des jeunes font partie de ses ambitions.