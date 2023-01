[ VIDEO ] Arène nationale : Niankou appelle l’état à organiser la lutte sénégalaise.

Le combat de ce dimanche à l'Arène nationale a répondu à toutes les attentes. Plusieurs grands lutteurs et artistes ont marqué de leur présence à cette journée, parmi eux, on peut voir Niankou en compagnie de ses amis Ndaya et Mandoumbé.



Niankou a cependant manifesté sa satisfaction et son contentement de voir les tribunes remplies de monde. Il n’a pas manqué de lancer un appel à toutes les autorités à accorder une importance capitale à la lutte.