VELINGARA : Demba Balde (NAFA /PASTEF) et ses amis pour une nouvelle approche du développement local…lutter contre les migrations irrégulières et le chômage…

Demba Balde et ses amis du NAFA (Nouvelle Alliance des Forces Alternatives) du PASTEF de Vélingara veulent une nouvelle réorientation des objectifs dans leur département. Ainsi, ils fondent beaucoup d’espoir et d’attentes sur la « rupture » prônée par le nouveau tandem Diomaye-Sonko pour le développement de leur terroir disposant d’énormes potentialités. Mais aussi, ils disposent d’un plan de lutte contre les migrations irrégulières et le chômage des jeunes. Dans cette dynamique, Demba Balde soutient qu’il faudra aller vers de nouvelles têtes pour assurer cette transformation afin de matérialiser le changement tant voulu et traduit par les 54 pour cent lors de la récente présidentielle. C’est en ayant joué un rôle prépondérant pour la victoire du PASTEF qu’il souhaiterait que les domaines de l’agriculture, de l’agroforesterie soient des clés essentielles pour booster l’économie locale et faire la promotion de l’emploi des jeunes.



Ce consultant en management de projet estime que leur département a longtemps souffert des détournements d’objectifs avec des hommes sans apport ayant conduit au chômage des jeunes. Et pour inverser cette tendance, lui et ses amis tendent la perche aux nouvelles autorités pour leur inclusion dans la gestion de leur cité. En ce sens, il précise « avec les ressources de notre département, on ne doit plus vivre les migrations irrégulières avec son lot de morts surtout les jeunes. A ce titre, nous allons orienter nos objectifs vers l’emploi des jeunes en formalisant les secteurs pour une forte plus-value. C’est pourquoi, on voudrait qu’on nous prête une oreille afin de réveiller le génie qui dort en nous. »



Selon lui « il est inadmissible de disposer du bassin de l’Anambe avec tous les moyens et qu'on nous parle d’insécurité alimentaire dans notre département. C’est pourquoi, j’estime qu’il faut des mains d’orfèvre pour matérialiser tous ces projets pour le bénéfice des populations. »



Dans cet élan, il déclare « nous pensons qu’aujourd’hui aux yeux des populations nous sommes une entité qui a non seulement l’expertise mais aussi le maillon qui doit assurer la continuité dans le département… »