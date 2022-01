Urgent / Ça chauffe à Kaolack : Affrontements entre élèves et forces de l’ordre dans les rues de la ville.

Ce matin, les élèves du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack sont en mouvement d'humeur. Motif : Ils ont décidé de s'opposer au programme des compositions prévues ce 01 février 2022.



N'ayant pas pu boucler, selon eux, le programme du premier semestre, ils ont exigé le report des compositions mais c'est sans compter avec la détermination de l'administration.



Pour se faire entendre, les élèves ont organisé une grève et décidé de déloger leurs camarades des autres établissements.



Il s'en est suivi des affrontements avec les forces à travers des jets de pierre et de grenades lacrymogènes dans les rues de la commune, notamment à Boustane, Bongré, Sara etc.



Les grévistes déplorent les retards notés par rapport aux enseignements et apprentissages. Certains affirment n’avoir suivi que deux leçons dans certaines séries à cause de la grève de leurs professeurs...