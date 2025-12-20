Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance

Fête de partage et d’espérance, Noël demeure avant tout le temps des enfants. À Dakar, cette symbolique forte a pris tout son sens à l’occasion de « Noël Solidaire 2025 », un rendez-vous citoyen qui a rappelé, ce samedi 20 décembre, que l’éducation et la sécurité de l’enfant restent des piliers essentiels du développement.







Organisé à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) Saint Michel, l’événement s’est tenu sous le parrainage de Monseigneur André Guèye, Archevêque de Dakar, autour du thème « Enfance pour le développement : éducation et sécurité ». Enfants, parents, éducateurs et acteurs de la société civile ont répondu présent. « Noël est une fête consacrée aux enfants. Nous, adultes, avons le devoir de les accompagner et de les protéger », a rappelé Valérie Sokhna Dione, présidente fondatrice du groupe Marie Grâce.







À l’origine de cette initiative, « une idée née du cœur », insiste-t-elle. « Le 12 décembre 2022, nous nous sommes dit qu’il fallait donner de la joie aux tout-petits et aux familles souvent démunies pendant les fêtes de fin d’année », a confié Valérie Sokhna Dione. De la première caravane dans les quartiers de Dakar aux centres spécialisés accueillant des enfants en situation de handicap, « le train est en marche et nous ne comptons pas nous arrêter », a-t-elle martelé.







Cette quatrième édition a été marquée par un partenariat jugé « dynamique et engagé » avec l’UCAO – Saint Michel. « Nous avons trouvé ici des autorités qui ont compris que la cause de l’enfance est une priorité », s’est réjouie la présidente de Marie Grâce, saluant « l’ouverture et l’engagement personnel du directeur général, M. Hyacinthe Dione, Directeur Général de UCAO Saint Michel ».

