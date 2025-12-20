Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance

Fête de partage et d’espérance, Noël demeure avant tout le temps des enfants. À Dakar, cette symbolique forte a pris tout son sens à l’occasion de « Noël Solidaire 2025 », un rendez-vous citoyen qui a rappelé, ce samedi 20 décembre, que l’éducation et la sécurité de l’enfant restent des piliers essentiels du développement.
Organisé à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) Saint Michel, l’événement s’est tenu sous le parrainage de Monseigneur André Guèye, Archevêque de Dakar, autour du thème « Enfance pour le développement : éducation et sécurité ». Enfants, parents, éducateurs et acteurs de la société civile ont répondu présent. « Noël est une fête consacrée aux enfants. Nous, adultes, avons le devoir de les accompagner et de les protéger », a rappelé Valérie Sokhna Dione, présidente fondatrice du groupe Marie Grâce.
À l’origine de cette initiative, « une idée née du cœur », insiste-t-elle. « Le 12 décembre 2022, nous nous sommes dit qu’il fallait donner de la joie aux tout-petits et aux familles souvent démunies pendant les fêtes de fin d’année », a confié Valérie Sokhna Dione. De la première caravane dans les quartiers de Dakar aux centres spécialisés accueillant des enfants en situation de handicap, « le train est en marche et nous ne comptons pas nous arrêter », a-t-elle martelé.
Cette quatrième édition a été marquée par un partenariat jugé « dynamique et engagé » avec l’UCAO – Saint Michel. « Nous avons trouvé ici des autorités qui ont compris que la cause de l’enfance est une priorité », s’est réjouie la présidente de Marie Grâce, saluant « l’ouverture et l’engagement personnel du directeur général, M. Hyacinthe Dione, Directeur Général de UCAO Saint Michel ».
Pour ce dernier, Noël Solidaire va bien au-delà d’une simple célébration. « Cette cérémonie nous permet de rassembler des familles différentes et d’être solidaires avec des enfants en situation de handicap ou issus de familles défavorisées », a-t-il expliqué. « Aujourd’hui, nous célébrons l’enfance non seulement à travers des cadeaux, mais surtout à travers notre devoir de sécuriser les enfants », a-t-il insisté.
Yacinthe Dione a également alerté sur les dangers auxquels sont exposés les plus jeunes. « Violences physiques, violences psychologiques, négligence, dangers du numérique : nous ne devons pas être indifférents », a-t-il averti, appelant à « offrir aux enfants un environnement sain et protecteur ».
Pour Valérie Sokhna Dione, le développement commence dès le bas âge. « Il faut inculquer le civisme et la citoyenneté dans nos programmes éducatifs afin de former des citoyens joyeux, équilibrés et solidaires », a-t-elle plaidé.
À travers Noël Solidaire 2025, les organisateurs ont porté un plaidoyer fort en direction des autorités publiques. « Le développement s’apprend dès le bas âge », a insisté Valérie Sokhna Dione, appelant l’État et les décideurs éducatifs à « se pencher davantage sur l’enseignement du civisme et de la citoyenneté dans les curricula scolaires ». Selon elle, « inculquer très tôt ces valeurs permettra aux enfants de grandir en citoyens responsables, joyeux, équilibrés et solidaires, capables de servir la nation et d’affronter l’avenir ». Un message clair qui fait de la protection, de l’éducation et de l’accompagnement de l’enfant une responsabilité collective et une urgence nationale.
