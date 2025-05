Une doctrine sans compromis: Opération SINDOOR a mis en évidence une réponse rapide et mesurée au terrorisme

LE MASSACRE DE Pahalgam n'était pas seulement une attaque contre des vies innocentes, c'était une atteinte aux principes du pays. En réponse, l'Inde a décidé de repenser les règles de la lutte antiterroriste. L'Opération Sindoor est l'expression la plus claire par le gouvernement de Narendra Modi d'une politique de tolérance zéro et de non-compromis visant à préserver la sécurité nationale -la doctrine Modi.





Le Premier Ministre Narendra Modi a exposé la doctrine de lutte contre le terrorisme lors de son discours télévisé à la nation. Cette doctrine, façonnée par les événements récents, établit un cadre décisif pour la réponse de l'Inde au terrorisme et aux menaces extérieures. Le Premier Ministre Modi a veillé à ce que chaque action – de la suspension du Traité des Eaux de l'Indus au lancement de frappes militaires contre des camps terroristes – soit soigneusement planifiée et chronométrée. Le gouvernement a privilégié la stratégie à l'impulsivité. Cela a empêché le Pakistan et les groupes terroristes d'anticiper la réponse de l'Inde.





L'Opération Sindoor a ainsi été menée avec surprise, précision et efficacité. «L'Opération Sindoor est désormais la politique établie de l'Inde dans la lutte contre le terrorisme, marquant un tournant décisif dans son approche stratégique », a déclaré le Premier Ministre Modi, affirmant que l'opération avait établi une nouvelle référence, une nouvelle norme, en matière de mesures de contre-terrorisme. Comme il l'a déclaré dans son discours, «l'Opération Sindoor n'est pas qu'un nom, mais le reflet des sentiments de millions de citoyens du pays.



Ce n'est pas la première fois que l'Inde agit avec clarté et courage. Des frappes chirurgicales de 2016 à Balakot en 2019, en passant par l'Opération Sindoor, l'Inde, sous la direction du Premier Ministre Modi, a défini une doctrine claire. Celle-ci souligne une action rapide et décisive contre le terrorisme, selon ses propres conditions. Chaque mesure a placé la barre plus haut et a démontré la détermination de l'Inde à agir avec précision face à la provocation.



L'Inde a ainsi envoyé un message au monde: la barbarie sera réprimée par une force calibrée. La complicité du pays voisin dans le terrorisme ne sera plus dissimulée derrière une façade diplomatique ou une rhétorique nucléaire.





Le premier pilier de la doctrine est la «Riposte Décisive aux Conditions de l'Inde». Autrement dit, toute attaque terroriste contre l'Inde entraînera une riposte appropriée. Le pays prendra des mesures strictes pour éradiquer le terrorisme et veiller à ce que les auteurs et leurs commanditaires en subissent les conséquences.





Le deuxième pilier est la «Tolérance Zéro Face au Chantage Nucléaire». Il souligne que l'Inde ne cédera ni aux menaces ni à la coercition nucléaires. Cette doctrine affirme que toute tentative d'utiliser le chantage nucléaire comme bouclier pour le terrorisme sera contrée par une action précise et décisive.



Le troisième pilier est «Aucune Distinction Entre les Terroristes et leurs Commanditaires». L'Inde tiendra les terroristes et leurs complices responsables. La doctrine indique clairement que ceux qui hébergent des terroristes, les financent ou soutiennent le terrorisme subiront les mêmes conséquences que les auteurs de ces actes.





Le Premier Ministre Modi a également replacé la question dans un contexte mondial. Les nations qui soutiennent le terrorisme seraient à terme vouées à l'autodestruction, a-t-il averti. Il a exhorté ces nations à démanteler leur infrastructure terroriste avant qu' il ne soit trop tard. Il a déclaré que la nouvelle doctrine marque un changement significatif dans l'approche de l'Inde en matière de sécurité nationale et pose les bases d'une position ferme et résolue contre le terrorisme. Le gouvernement reste déterminé à protéger ses citoyens et à garantir la souveraineté de l'Inde, a-t-il ajouté.





Cette fois, le message de l'Inde est sans ambiguïté: terrorisme et commerce ne peuvent faire bon ménage. La frontière entre Attari et Wagah a été fermée, les échanges bilatéraux suspendus, les visas annulés et le Traité des Eaux de l'Indus suspendu. Pour reprendre les mots du Premier Ministre Modi, «L’eau et le sang ne peuvent couler ensemble ». Les coûts économiques et diplomatiques du soutien au terrorisme sont désormais réels et croissants.

L'histoire se souviendra de la réponse mesurée et intègre de l'Inde à Pahalgam. Elle se souviendra de notre réponse au terrorisme. L'Inde (Bharat) se tenait debout, parlait d'une seule voix et frappait avec une seule force. L'Opération Sindoor n'est pas la fin: c'est le début d'une nouvelle ère de clarté, de courage et de notre engagement dans la lutte contre le terrorisme.