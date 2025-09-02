Un téléphérique Dakar-Gorée, bientôt une réalité

Après l’annonce, en mai dernier, d’un projet de téléphérique Dakar-Diamniadio, les autorités évoquent désormais une nouvelle infrastructure ambitieuse : un téléphérique reliant Dakar à l’île de Gorée.



L’information a été révélée ce mardi 2 septembre lors de la présentation du projet Dakar Métropole, une rencontre présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l’Urbanisme, Balla Moussa Fofana.



C’est la directrice de la planification spatiale de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT), Dr Oumou Khayri Seck, qui en a fait l’annonce lors de son exposé. Dans son allocution, le Premier ministre a lui aussi évoqué ce projet, qu’il inscrit dans une vision plus large d’urbanisme durable et de transition écologique de la capitale. « Dakar Métropole,[...] c'est le déploiement de la mobilité douce, transport propre, les bateaux taxis, le projet de Téléphérique Dakar-Gorée.

