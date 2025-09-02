Un téléphérique Dakar-Gorée, bientôt une réalité

Après l’annonce, en mai dernier, d’un projet de téléphérique Dakar-Diamniadio, les autorités évoquent désormais une nouvelle infrastructure ambitieuse : un téléphérique reliant Dakar à l’île de Gorée.
L’information a été révélée ce mardi 2 septembre lors de la présentation du projet Dakar Métropole, une rencontre présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l’Urbanisme, Balla Moussa Fofana.
C’est la directrice de la planification spatiale de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT), Dr Oumou Khayri Seck, qui en a fait l’annonce lors de son exposé. Dans son allocution, le Premier ministre a lui aussi évoqué ce projet, qu’il inscrit dans une vision plus large d’urbanisme durable et de transition écologique de la capitale. « Dakar Métropole,[...] c'est le déploiement de la mobilité douce, transport propre, les bateaux taxis, le projet de Téléphérique Dakar-Gorée.
Dakar Ville verte ne sera pas un slogan, ce sera une réalité végétalisée, respirable et vivable », a déclaré Ousmane Sonko.
S’il se concrétise, ce projet offrirait une liaison directe entre Dakar et l’île de Gorée, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, tout en renforçant l’attractivité touristique et en proposant un mode de transport moderne, écologique et innovant.
-
Dakar Métropole 2050 : Ousmane Sonko annonce la fin de l’urbanisation « sauvage » de la capitale
-
Célébration des 90 ans de Abdou Diouf : Le message du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye à l’ancien président
-
Immigration irrégulière : « 1.946 migrants interpellés, 74 convoyeurs et 32 pirogues saisies au 1er trimestre de 2025 »
-
Kaolack- Problèmes d'assainissement, de sécurité etc: les habitants de Touba Kaolack Extension laissés en rade, interpellent les autorités
-
Liberté 01 : un individu arrêté avec 2 kg de chanvre indien