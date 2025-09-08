Un suspect interpellé pour viol sur un mineur de 11 ans aux HLM Biscuiterie

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue ce dimanche 7 septembre au commissariat des HLM Biscuiterie, suite à une violente agression sexuelle sur un enfant d'environ 11 ans. Les faits, qui ont provoqué l'émoi et une mobilisation rapide dans le quartier des HLM 6, remontent à la matinée même.



Selon le communiqué de la Police nationale, l'affaire a été portée à la connaissance des forces de l'ordre vers 12h30 par une femme et son fils, tous deux résidents du quartier. Accompagnés de plusieurs riverains, ils ont conduit jusqu'au commissariat un individu qu'ils accusaient de « viol sur mineur avec violence », qualifiant l'acte de pédophilie.



Le récit de la victime, tel que rapporté par les enquêteurs, est d'une extrême violence. L'enfant, âgé d'environ 11 ans, jouait au football avec ses amis dans une rue des HLM 6 vers 10 heures du matin lorsqu'un inconnu l'a approché. Sous le prétexte fallacieux de l'aider à récupérer des étais en bois (pièces de construction), l'homme l'aurait invité à le suivre vers une maison en construction située dans le secteur de Nimzatt.



Une fois parvenu sur la terrasse de l'immeuble en chantier, le mineur a subi un coup de poing au visage, à l'œil gauche. Son agresseur l'aurait ensuite forcé à se déshabiller avant de commettre l'acte de pénération anale. Les cris de l'enfant n'ont pas été vains. Alertée par le vacarme, l'épouse du propriétaire de la maison, qui réside au rez-de-chaussée, a immédiatement donné l'alerte en prévenant des jeunes présents sur un parking à proximité.



Sans hésiter, ces derniers se sont précipités sur les lieux pour porter secours à la victime. Selon le communiqué, ce sont ces jeunes du quartier qui ont maîtrisé l'agresseur présumé, procédé à une interpellation citoyenne, et l'ont conduit directement au poste de police des HLM Biscuiterie pour le remettre entre les mains des autorités.



À la suite de ce signalement, les policiers ont immédiatement engagé les procédures. Le suspect a été placé en garde à vue tandis qu'une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de cette agression et confirmer ou infirmer les charges retenues contre lui. Parallèlement, une réquisition médicale a été adressée au Médecin Chef du District Sanitaire Gaspard Camara afin qu'un examen approfondi de la jeune victime soit réalisé, étape cruciale pour le volet médicolégal de l'enquête.