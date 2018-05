Un autre accident mortel sur l’Autoroute : Le collectif citoyen des usagers du péage déroule son plan d’actions

Le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage à la suite d’un énième accident mortel survenu ce Samedi sur l’autoroute, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Le collectif qui continue de rappeler à l'État et au concessionnaire, leur devoir de veiller à la sécurité des usagers, a engagé dans un cadre participatif et inclusif, la réflexion stratégique qui a abouti à un plan d'actions. Le plan, selon la note qui nous a été transmise, prévoit en outre la saisine de Sherpa, l'organisation qui a pour mission de protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques pour une plainte auprès des juridictions françaises de Eiffage et de Gérard Senac (la jurisprudence Bolloré), également, la saisine de la Cour de Justice de la CEDEAO pour une plainte contre l'État du Sénégal pour violation de la loi sur la transparence dans les affaires publiques. Une campagne d'information à l'endroit des acteurs de la société civile, politique et religieux, afin de dénoncer le caractère scandaleux de ce contrat qui spolie les intérêts du peuple sénégalais est aussi prévue, ainsi que le dépôt d'une plainte auprès de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) pour enquêter sur le montage financier de l'autoroute à péage.

Sur la renégociation du contrat liant l'État du Sénégal au concessionnaire Eiffage, le Collectif invite les autorités à une consultation transparente et de veiller à préserver les intérêts économiques des sénégalais et à rendre public les termes du contrat avant sa signature. Le Collectif d’estimer aussi qu'une évaluation indépendante du contrat existant est nécessaire d'autant plus que l'apport de l'État dans ce "Partenariat Public-Privé" semble être des plus déséquilibrés et demande alors à l'État du Sénégal d'éclairer les sénégalais sur ses points pour répondre au souci de transparence dans la gestion de cette autoroute.