« Ultras » déterminés : rencontre avec ces supporters d’un autre calibre avant le choc retour

Ils sont jeunes, la plupart diplômés mais ont en commun cette fibre patriotique qui les pousserait à « dormir à la belle étoile » pour être présents « à 7 heures mardi pour le choc » contre l’Égypte. Ce sont les « Ultras », un groupe de supporters qui effectueront leur première sortie ce mardi au stade international Abdoulaye Wade. Selon eux d’ailleurs, le Sénégal va battre l’Égypte et se qualifier en coupe du monde. Les champions sont plus forts que les égyptiens malgré leur défaite d’hier. Ils sont prêts pour la mobilisation et pour supporter les Lions durant les 90 minutes de jeu. Ils ont appelé la jeunesse à venir supporter les Lions de la Téranga avec beaucoup de respect et sans violence...