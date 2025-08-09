UMS : Qui est Cheikh Bâ, cet homme du sérail qui capitalise 20 ans d’expérience dans la magistrature ?


Ce samedi, l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) a tenu son Assemblée générale ordinaire marquant le renouvellement de son Bureau. À cette occasion, le nouveau président élu avec 146 voix a déjà donné les pistes de son programme à la tête de l’association. 

 

Motivé par une vision ambitieuse, collective et résolument tournée vers l’avenir, Cheikh Bâ a proposé un programme reposant sur différents axes majeurs, chacun structuré autour d’actions concrètes, réalistes et immédiatement réalisables, avec le soutien d’une équipe engagée et compétente. Pourquoi les magistrats ont porté leur choix sur Cheikh Bâ? Sans doute, une expérience avérée et un parcours élogieux peuvent être considérés comme le soubassement de ce choix. 

 

En effet, l’actuel président de Chambre à la Cour d’appel de Dakar est passé par l’Académie européenne de Théorie du Droit, à l’Université Catholique de Bruxelles (KUB) et aux Facultés Universitaires St-LOUIS (FUSL), Bruxelles, en octobre 2000. Il a aussi fait ses beaux jours au Centre de Formation Judiciaire du Sénégal, à l’Université Cheikh Anta Diop, Dakar, en Juillet 1997, au Geneva Center for Security Policy, en 2013 et à l’Institut International des Droits de l’homme à Strasbourg-juillet 2012 . Mais aussi au  Département d’État Américain, en Mars 2010 et précédemment à la Fondation Friedrich Naumann, Accra, février 2002. 

 

Il est titulaire d’un Certificat en facilitation, communication et organisation en anglais, session de formation en leadership (public affairs), d’un Diplôme sur la sécurité humaine (

Diplôme pour l'exercice de la Magistrature-décembre 2005). Du 07 février 2023 au 11 octobre 2023, il fut le Directeur de Cabinet au Ministère des Forces armées et Responsable de l'ensemble du Cabinet sur le plan administratif, technique et politique, avec délégation de signature en matière administrative et financière.

 

De 2009 à 2013, Cheikh Bâ passe à l’Académie internationale des Hautes Etudes sur la Sécurité où il était chargé de cours de droit de l'homme. Il dispensait des modules sur les standards internationaux des droits de l'homme en matière de gestion de la sécurité des personnes et des biens notamment dans les ports et aéroports; des cours approfondis sur les institutions et

procédures judiciaires. 

 

Au tribunal de Grande Instance de Kolda de juillet 2020 à janvier 2022, il fut Juge d'instruction membre pole antiterroriste. 

Il a été responsable du cabinet d'instruction pour toutes affaires pénales et membre du pole antiterroriste. Entre janvier 2016 et Septembre 2017, il a été conseiller technique du ministère de la justice et président de l’assemblée des États parties au statuts de Rome pour la CPI en charge de la justice pénale internationale. 

 

Cheikh Bâ a également été conseiller technique du ministre pour la réforme et la modernisation du service public de la justice: réforme de la carte judicaire, réforme statut des magistrats, réforme du statut des greffiers, réforme de la loi organique sur la cour suprême, réforme de la politique pénitentiaire et du statut des agents, construction de nouveaux palais de justice dans le cadre du 11è FED, la dématérialisation du registre du commerce et la création du tribunal du commerce; en charge de la promotion de la justice pénale internationale à travers les activités de la CPI. 

 

Juge unique en matière familiale, civile et pénale, responsable du contentieux des inscriptions sur les listes électorales, membre de

les listes électorales, membre de la commission

recensement des votes à Dakar de 2007 à 2012, responsable principal du contrôle de l'état civil du département de Dakar de 2006 à 2013, président de la 2è chambre civile et commerciale de 2008 à 2013. 

 

Le magistrat Cheikh Bâ est spécialiste de l’administration de la justice et management des juridictions, expérience acquise au Sénégal et dans le système judiciaire américain depuis 2010, du droit public et du droit international public, du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, du droit pénal international et de la justice internationale, de la Gouvernance et expert au métier des chaines judiciaires notamment celles familiales et pénales de 2007 à maintenant. Il a une longue pratique de la justice de proximité et de l’accès à la justice en tant que juge et président de tribunal d’instance pendant 7 ans.

 

Le nouveau président de l’Union des magistrats sénégalais a été aussi conseiller technique du ministre de la justice en collaborant directement avec les responsables de la direction de la

justice de proximité. Mais également spécialiste de la justice pénale internationale avec notamment une expérience pratique de 2 ans dans le domaine de la coopération et la complémentarité entre la Cour pénale internationale et les juridictions nationales des États.

 

Expert union européenne et ONUDC pour la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes (TCA) et des conventions internationales et régionales sur les armes légères et de petit calibre (ALPC) et autres armes à feu dans les États de la zone CEDEAO, Cheikh Bâ, a été membre du groupe de validation de la réforme du code pénal et du code de procédure pénale du Sénégal, 2013. 

 

Initiateur, Fondateur, premier Président de l’Amicale des Étudiants et Auditeurs de l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix (IDHP), structure chargée de la promotion des Droits de l'Homme et de la Paix à la base et à l’échelle nationale (Mouvement associatifs, lycées et collèges…), il fera le suivi des résolutions issues des colloques et séminaires, organisés par l’IDHP aux niveaux national et international.

