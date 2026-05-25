Alors que les nations africaines célèbrent leur unité et leur héritage, nous sommes nombreux, en Russie, à observer l’affirmation croissante du continent sur la scène internationale au fil des dernières décennies, à mesure que le monde évolue vers un ordre véritablement multipolaire.







Des innovations numériques à l’essor des technologies mobiles, de l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (la plus vaste au monde !), aux concerts à guichets fermés d’artistes africains et aux records de ventes enregistrés par les artistes du continent à travers le monde, la voix de l’Afrique porte désormais aux quatre coins de la planète.







L’indépendance dont fait preuve le continent dans la définition de sa propre trajectoire sur la scène internationale, tant sur le plan diplomatique qu’économique, est loin de convenir à certaines puissances habituées, au cours du siècle dernier, à dicter l’ordre du jour mondial. Pourtant, cette évolution constitue une avancée salutaire pour l’ordre international dans son ensemble, en ce qu’elle favorise davantage l’équité, le progrès et la stabilité.







Dans ce contexte, la coopération dans le domaine des médias internationaux joue elle aussi un rôle essentiel.







Lorsque RT, la chaîne d’information internationale multilingue russe que je dirige depuis sa création il y a 20 ans, a coorganisé la cérémonie des African Media Awards en décembre 2025. Un objectif précis guidait cette initiative : contribuer à promouvoir l’excellence des médias africains dans une grande diversité de thèmes et de formats, et, ce faisant, permettre aux récits africains d’atteindre le monde entier, comme ils auraient depuis longtemps mérité de le faire. Pour RT, cet événement allait bien au-delà d’une simple célébration mondaine réservée au secteur des médias : il relevait d’une responsabilité que nous considérons comme partie intégrante de notre mission plus large, celle de permettre l’existence d’un paysage médiatique international diversifié et, par là même, de protéger ce monde multipolaire en pleine réémergence. Depuis le lancement de la chaîne en 2005, RT s’attache avant tout à mettre en lumière des histoires, des voix et des points de vue dont les autres ne parlaient pas.







La Russie a toujours été un partenaire sincère et fiable pour de nombreux pays africains, qu’il s’agisse de coopération sociale, culturelle, économique ou de lutte contre le colonialisme. Nous nous réjouissons de voir ce partenariat se renforcer ces dernières années, tant dans le cadre de formats multilatéraux comme les BRICS+ que d’initiatives plus ciblées, à l’image du sommet Russie-Afrique organisé pour la première fois à Sotchi en 2019. Le deuxième sommet s’est tenu à Saint-Pétersbourg en 2023, tandis que le troisième doit avoir lieu plus tard cette année à Moscou. Année après année, nos liens ne cessent de se développer dans des domaines tels que le commerce, l’énergie, la sécurité et même l’exploration spatiale.







Au fil des années, RT a accueilli, à Moscou comme ailleurs, de nombreux dirigeants africains, présidents en exercice et anciens chefs d’État, parmi lesquels Ibrahim Traoré, président burkinabè ; Netumbo Nandi-Ndaitwah, présidente namibienne ; Yoweri Kaguta Museveni, président ougandais ; Emmerson Mnangagwa, président zimbabwéen ; Michaël Randrianirina, dirigeant malgache ; Thabo Mbeki, ancien président sud-africain ; Hage Geingob, ancien président namibien, ainsi que d’autres responsables africains.







En retour, nous avons été reconnaissants d’être accueillis sur les ondes africaines et dans les foyers du continent, du Maroc au Kenya en passant par le Zimbabwe, en anglais, en français et en arabe. Comme l’a raconté un opérateur télécom togolais de 26 ans après l’interview accordée par le président de son pays à RT : « J’ai crié de joie, parce que désormais, d’autres connaîtront RT », ce qui, à ses yeux, confirmait le soutien des autorités à la chaîne : « Après tout, elle est crédible. »







Une part croissante de nos programmes est aujourd’hui consacrée à faire entendre et connaître au monde les points de vue des différentes nations africaines. Depuis deux ans, le panafricaniste et universitaire kényan de renommée internationale P.L.O. Lumumba anime sur RT sa propre émission, L'Afrique de Lumumba, dans laquelle il défend des solutions panafricaines aux difficultés auxquelles le continent est confronté. Parallèlement, il s’attache à offrir une lecture nouvelle de l’Afrique rarement visible sur les écrans internationaux, en mettant en lumière les réussites des pays du continent et en déconstruisant de nombreuses idées reçues et stéréotypes longtemps entretenus par des médias néocoloniaux.







Un autre projet de RT, Afrique : l'héritage des géants, est consacré aux grandes figures du continent, dont la lutte contre le colonialisme et l’engagement en faveur de l’unité des peuples africains ont changé le cours de l’histoire. Les enfants et petits-enfants de personnalités légendaires comme Patrice Lumumba, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Samora Machel, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, entre autres, y évoquent l’héritage de leurs ancêtres ainsi que leur contribution à la libération et au développement de l’Afrique. Ils ont également souligné l’importance de préserver la mémoire historique, alors que l’Afrique contemporaine est de nouveau confrontée à de nombreux défis et que les nouvelles générations doivent poursuivre l’œuvre de leurs illustres prédécesseurs afin d’avancer sur la voie de la prospérité et de l’unité.







Comme l’a déclaré le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, RT joue un rôle important « pour informer les sociétés, contribuer à façonner les opinions et transmettre des connaissances, y compris dans les pays du Sud, tout en offrant une plateforme à un public plus large. Le monde ne peut progresser que lorsque l’information circule, est partagée et permet une diversité des espaces de connaissance.







Nous sommes fiers de prendre part à ce processus.

Margarita Simonian

rédactrice en chef de RT et de

l'agence de presse internationale Rossia Segodnia

