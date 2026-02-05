Thiès : l'hygiène et la salubrité des écoles publiques, au centre des préoccupations


Thiès : l'hygiène et la salubrité des écoles publiques, au centre des préoccupations
À Thiès, la situation de l’hygiène et de la salubrité dans plusieurs écoles élémentaires, est devenue préoccupante.  
 
Dans plusieurs établissements, les factures d’eau et d’électricité ne sont pas prises en charge[...], entraînant des coupures récurrentes. Cette charge est très souvent transférée aux parents d’élèves, en violation de l’esprit de la gratuité de l’école publique.
 
Les blocs sanitaires, souvent mal entretenus ou complétement dégradés, sont dans un état incompatible avec la dignité des enfants et les exigences minimales de santé publique. 
 
La cause principale de cette situation reste l’inaction persistante et l’insensibilité des élus locaux. Malgré les sollicitations répétées des directeurs d’écoles, des parents d’élèves et les interpellations de simples citoyens, les exécutifs municipaux concernés restent sourds, sans réponse écrite, sans solution durable, sans calendrier d’intervention. 
 
Les directeurs d’école, premiers témoins de cette réalité, se retrouvent impuissants, enfermés dans une obligation de réserve qui les empêche d’alerter publiquement, alors même que les risques sanitaires sont évidents. Certains directeurs dans le désarroi total sont souvent contraints de solliciter des bonnes volontés, des parents, des commerçants, ou des partenaires occasionnels pour payer des factures ou rétablir une fourniture coupée. Les placer dans cette posture, tout en leur imposant le silence par l’obligation de réserve, revient à leur demander d’assumer la honte sans avoir le droit de dénoncer. 
C’est une humiliation pour l’institution scolaire. C’est un renversement inacceptable des rôles.  
 
Il ne s’agit ni de rumeurs ni d’exagérations : Il suffit de faire le tour des écoles dans les communes[...], pour constater la réalité et l’ampleur du problème. 
 
Cette dégradation avancée de l’hygiène et de la salubrité dans plusieurs écoles élémentaires publiques à Thiès n’est plus un simple dysfonctionnement. C’est une faute publique persistante, connue et tolérée. Elle engage désormais la responsabilité directe de l’État.
 
Face à cette situation, il revient :
 
° au Ministre de l’Education nationale, garant du bon fonctionnement de l’école publique, d’exiger que les conditions minimales d’hygiène et de salubrité soient assurées sans délai ;
 
° au Ministère des Collectivités territoriales, en charge de la tutelle des communes, de faire respecter les obligations légales des mairies, notamment en matière de prise en charge de l’eau, de l’électricité et de l’entretien des infrastructures scolaires.
 
Le silence ou l’inaction vaudraient acceptation tacite de l’inacceptable. 
 
L’école publique ne peut être un espace de renoncement, de précarité et d’insalubrité[...]. Gouverner une commune, c’est aussi garantir l’eau, l’électricité et la dignité dans les écoles. Quand les maires ne répondent plus, l’État doit s’imposer.
 
 
L’intérêt supérieur de l’enfant impose une décision claire, ferme et immédiate...
 
Maître Habib VITIN,
Président du Mouvement Thiès-d’abord
Autres articles

Jeudi 5 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou

Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou - 05/02/2026

Suppression des rappels de bourses- Les étudiants de l'UIDT de Thiés rétablissent la vérité et interpellent l'État

Suppression des rappels de bourses- Les étudiants de l'UIDT de Thiés rétablissent la vérité et interpellent l'État - 05/02/2026

L’État sous le feu d’une cyberattaque silencieuse: Comment les hackers ont infiltré la DAF pendant trois semaines

L’État sous le feu d’une cyberattaque silencieuse: Comment les hackers ont infiltré la DAF pendant trois semaines - 05/02/2026

Visite de chantier de l'Université du Sénégal Oriental : l'infrastructure sera livrée avant la rentrée d’octobre 2026

Visite de chantier de l'Université du Sénégal Oriental : l'infrastructure sera livrée avant la rentrée d’octobre 2026 - 05/02/2026

Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit

Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit - 05/02/2026

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda - 05/02/2026

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon - 05/02/2026

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée - 05/02/2026

Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires

Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires - 05/02/2026

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance - 05/02/2026

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs - 04/02/2026

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal - 04/02/2026

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique :

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique : "Contrairement aux affirmations alarmistes, l’hôpital régional de Thiès bénéficie actuellement d’un vaste programme d’investissement..." - 04/02/2026

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie - 04/02/2026

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… »

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… » - 04/02/2026

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel - 04/02/2026

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir - 04/02/2026

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest - 04/02/2026

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye)

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye) - 04/02/2026

[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations

[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations - 04/02/2026

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction - 04/02/2026

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc - 04/02/2026

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... :

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... : "On a ici de l'espace. Vous allez à 20 km, c'est la grande côte, il y a le maraîchage pour l'éco-tourisme" (Doudou Gnagna Diop) - 04/02/2026

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières)

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières) - 04/02/2026

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire - 04/02/2026

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les "technologies émergentes" pour contrer la menace - 04/02/2026

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane - 04/02/2026

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM - 04/02/2026

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM)

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM) - 04/02/2026

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage - 04/02/2026

RSS Syndication