Visite de chantier de l'Université du Sénégal Oriental : l'infrastructure sera livrée avant la rentrée d’octobre 2026

Lors de sa tournée économique dans le Sénégal oriental, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, peu après son arrivée à Tambacounda, une visite du chantier de l’Université du Sénégal oriental (USO), dont la livraison est prévue avant octobre 2026, en perspective de la prochaine rentrée universitaire.



Le chef de l’État était accompagné du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Daouda Ngom, du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Dethie Fall, du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, ainsi que du ministre des Forces armées.



Selon les autorités, l’USO constitue un maillon stratégique du maillage universitaire national, en particulier pour cette partie orientale du pays. Le Président Diomaye Faye s’est félicité de l’orientation académique envisagée, mettant en lien les offres de formation avec les potentialités minières et géologiques de la région.



« Cette université est particulièrement importante dans le maillage du territoire national, surtout pour cette partie du pays. Je me réjouis de voir se dessiner une connexion entre les formations déployées ici et les potentialités minières et géologiques de la région, mais aussi une articulation entre la formation théorique et la pratique, notamment à travers les incubateurs prévus », a déclaré le chef de l’État.



Le Président de la République a également salué l’engagement de l’entreprise chargée des travaux, tout en encourageant le maintien de la cadence. Il a, à cet effet, souligné la vigilance exercée par les ministres en charge des Infrastructures et de l’Enseignement supérieur afin de respecter les délais.



« Il faut maintenir le rythme et accélérer la cadence. L’État accompagnera l’entreprise sur tous les plans pour lui permettre de livrer l’infrastructure à la date convenue, à savoir octobre 2026, qui correspond à la rentrée universitaire », a-t-il assuré.

