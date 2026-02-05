Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit

La Jonction des luttes SAMES–SUTSAS de l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) alerte sur une situation qu’elle juge « préoccupante », affectant à la fois le climat social, la crédibilité institutionnelle et le bon fonctionnement de l’Agence.



Dans un communiqué rendu public hier soir, les organisations syndicales dénoncent la décision unilatérale de la Direction générale de procéder à des retenues salariales sur certains agents, sans communication préalable, sans critères transparents ni procédure contradictoire.



Selon la Jonction des luttes, ces retenues, dont les montants varient de 35 000 FCFA à 473 067 FCFA, sont intervenues dans un contexte de mobilisation collective régulièrement observée. Leur caractère sélectif et l’absence de motivation formelle soulèveraient, selon les syndicats, de sérieuses interrogations quant au respect des principes d’équité, de transparence et des règles administratives en vigueur.



Les syndicats font également état de dysfonctionnements persistants au sein de l’ARP, notamment un déficit de dialogue social, une insuffisance de concertation et un manque de transparence dans la gestion des ressources humaines. Une situation qui, selon eux, s’inscrit dans un contexte institutionnel déjà fragilisé par des soupçons liés à la régulation et à la circulation des médicaments, appelant à des clarifications urgentes.



Par ailleurs, l’« affaire dite Softcare », largement relayée dans l’espace public, aurait contribué à ternir l’image et la crédibilité de l’Agence. Pour la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS, quelle qu’en soit l’issue, cette affaire impose une réponse fondée sur la transparence et la reddition des comptes.

