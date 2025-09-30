UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) a annoncé la date de réouverture du campus social de l’Université Gaston Berger (UGB) au titre de l’année universitaire 2025-2026.
La reprise est prévue pour le mercredi 1er octobre 2025.
Délai de paiement des loyers
Dans son communiqué, le CROUS informe que « tous les étudiants attributaires de lits sont invités à s’acquitter des obligations de codification et des arriérés de loyer au plus tard le 20 octobre 2025 ».
L'institution se montre ferme sur le respect de cette échéance, avertissant qu'« au-delà de cette date, aucune dérogation ne sera accordée ».
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis a conclu en souhaitant à ses pensionnaires « un séjour paisible dans son campus social ».
La reprise est prévue pour le mercredi 1er octobre 2025.
Délai de paiement des loyers
Dans son communiqué, le CROUS informe que « tous les étudiants attributaires de lits sont invités à s’acquitter des obligations de codification et des arriérés de loyer au plus tard le 20 octobre 2025 ».
L'institution se montre ferme sur le respect de cette échéance, avertissant qu'« au-delà de cette date, aucune dérogation ne sera accordée ».
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis a conclu en souhaitant à ses pensionnaires « un séjour paisible dans son campus social ».
Autres articles
-
FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM )
-
"Shutdown" en vue: les Etats-Unis au bord de la paralysie fédérale
-
Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes
-
Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains
-
ANALYSE : Comment l’exécution du mandat d’arrêt international contre Madiambal Diagne pourrait être bloquée par les principes de la justice française ? (L’analyse d’un juriste)