UCAD : le collectif des amicales des étudiants s'insurge contre le recteur Amadou Aly Mbaye.

Le collectif des étudiants s’indigne de la situation socio-pédagogique de l'UCAD. Il proteste contre les règles qui devront définir l'organisation de l'UCAD. Selon le porte-parole du collectif des étudiants, cette façon de faire du rectorat vise à anéantir les étudiants.



Selon M. Ngom, le mode de fonctionnement régi par les décrets 70- 1135 a été remplacé par la loi 2015-26 qui prend en compte la dissolution de l'Assemblée de l'université qui était l'organe délibérante suprême, pour faire place au conseil académique et au conseil d'administration, ce qui est inadmissible pour eux. A l’en croire, la représentativité des étudiants au sein de ces instances est très minime. Ils fustigent la démarche du recteur et l’appellent au dialogue.



Les bourses pédagogiques qui étaient jusque là gérées par la direction des bourses sont décentralisées au niveau du rectorat à travers le conseil d'administration. Pour ce qui concerne les bourses plus de 80% de nouveaux bacheliers n'ont pas de bourse pédagogique. Pour les bourses sociales seulement 25% ont été octroyées.



Le manque d'infrastructures pédagogiques est toujours au menu des universitaires. Ils demandent à ce que des infrastructures dignes de ce nom soient construites à l'UCAD. Les conditions d'études sont très difficiles à l’UCAD. Toutes les facultés de l'université Cheikh Anta Diop manquent d'infrastructures. Les pavillons qui devaient être livrés depuis lors ne sont même pas encore achevés, dit-il.



Ces étudiants fustigent leurs conditions de vie dans les campus sociaux.



Le collectif des amicales de l'UCAD appelle à l'administration à réagir, le plus tôt possible.



Pour rappel, les étudiants de la Fac de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie ont lancé un appel lors de leur point de presse du 12 mai dernier pour à peu près les mêmes doléances.



Quel avenir pour ces apprenants du temple du savoir?