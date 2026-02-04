Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique : "Contrairement aux affirmations alarmistes, l’hôpital régional de Thiès bénéficie actuellement d’un vaste programme d’investissement..."

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, la direction de l'hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène, à travers sa cellule de communication, a tenu à apporter des précisions, suite à des affirmations qui ont été faites sur l'état actuel de cet hôpital. "Contrairement aux affirmations alarmistes, l’hôpital régional de Thiès bénéficie actuellement d’un vaste programme d’investissement de plus de 12 milliards de francs CFA. Ce financement ambitieux soutient une dynamique de modernisation, d’extension des infrastructures et de renforcement des capacités médicales, avec pour objectif l’amélioration durable de la prise en charge des patients", a-t-on déclaré. Ainsi, d'après ledit communiqué, l'affirmation selon laquelle "l’hôpital régional de Thiès serait « en agonie », ne reflète pas fidèlement la réalité actuelle de cet établissement sanitaire majeur. L’hôpital est, au contraire, engagé dans une dynamique soutenue d’extension, de modernisation et de renforcement de ses capacités", a-t-on précisé.
Poursuivant, elle a ajouté. "Dans le même élan, plusieurs unités de soins supplémentaires sont en phase de mise en place afin de mieux répondre à la demande croissante des populations de Thiès et des zones environnantes. Des fauteuils d’attente ont également été installés pour améliorer l’accueil et le confort des usagers. Ces avancées concrètes traduisent clairement la vitalité de l’hôpital régional de Thiès, ainsi que l’engagement constant des autorités sanitaires, des partenaires techniques et financiers, et du personnel médical et paramédical en faveur de la santé publique. À ce titre, qualifier l’établissement d’« en agonie » apparaît excessif, réducteur et déconnecté des réalités observables sur le terrain".
Ainsi, il a été rappelé "que toute analyse sérieuse de la situation hospitalière doit reposer sur des constats objectifs et vérifiables. Les prises de position qui ne s’appuient pas sur une connaissance directe des lieux et de leur fonctionnement ne sauraient, dès lors, être considérées comme des références fiables. La santé des populations constitue une priorité nationale et ne devrait en aucun cas être instrumentalisée à des fins politiques ou polémiques".
"Les efforts engagés pour renforcer le système de santé méritent d’être reconnus, accompagnés et consolidés, dans l’intérêt exclusif des patients et des citoyens", a-t-on conclu.
