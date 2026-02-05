Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance

Dans une tribune publiée ce mercredi, l’ancien ministre Abou Lô dénonce les « dérives autoritaires sans précédent » du régime de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, particulièrement dans le traitement judiciaire du député-maire Farba Ngom.







Farba Ngom reste en prison malgré un avis favorable à sa libération du parquet financier, selon Abou Lô. L’ancien ministre regrette une incohérence. Il a noté que même le parquet n’a pas interjeté appel contre la libération de Tahirou Sarr, présenté comme le principal accusé dans cette affaire de détournement de deniers publics. « Comment comprendre cet acharnement sur sa personne ? », s’interroge-t-il, évoquant également le placement sous contrôle judiciaire de trois frères du député et la menace d’une seconde levée de son immunité parlementaire.

