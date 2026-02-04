Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs

La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a signé des conventions de partenariat technique avec trois nouveaux opérateurs de jeux en ligne, à savoir Lonase 22BET, Lonase WAY et Lonase Partner. Cette cérémonie de signature a eu lieu en présence du Directeur Général de la LONASE, le Dr Toussaint Manga.







Dans son discours, Mr Manga a indiqué que l'année 2026 s'ouvre pour la LONASE sous le signe d'une exigence nouvelle. Elle commence non par une simple signature, mais par l'affirmation d'une identité repensée et assumée. Celle d'une institution qui ne subit plus son époque, mais qui la façonne.







Il a ajouté que la LONASE a décidé de mettre fin à l'octroi des licences d'exploitation et de les remplacer par des conventions de partenariat technique, notamment dans le secteur des jeux en ligne. Les contrats Léoniens de jadis ont cédé la place à des contrats plus justes et plus équitables. Nous prenons un partenariat gagnant-gagnant, a-t-il précisé.







Les conventions signées aujourd'hui traduisent la volonté de la LONASE de structurer une synergie d'actions autour du monopole des jeux de pronostic et de hasard, dans un esprit de partenariat équilibré. Il s'agit de bâtir des relations fondées sur la confiance, la performance et la création de valeurs partagées dans un cadre strictement maîtrisé par l'autorité publique.







Mr Manga a également souligné l'importance de la digitalisation et de la modernisation du secteur des jeux au Sénégal. La LONASE a engagé une ouverture progressive vers l'innovation afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et aux transformations de la société sénégalaise.

