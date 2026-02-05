Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon

Convoquée ce mercredi à la Brigade de recherches de Faidherbe, l’influenceuse Khady Diop, plus connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de « Maman Vulgaire », a formellement nié toute implication dans la diffusion présumée de vidéos intimes impliquant Mariama Traoré, mère de Mame Ndiaye Savon.







Selon L’Observateur, la mise en cause a été longuement interrogée par le bureau des enquêtes cybercriminelles dans le cadre d’une plainte déposée par Mariama Traoré. Cette dernière accuse l’influenceuse d’avoir transmis à une tierce personne basée à Dubaï des vidéos la montrant dans des situations relevant de la vie privée.







Face aux enquêteurs, Khady Diop a opposé un démenti catégorique, réfutant non seulement toute diffusion ou partage des enregistrements incriminés, mais aussi toute tentative de menace visant à rendre ces contenus publics, contrairement à ce qui avait été suggéré dans des échanges largement relayés sur les réseaux sociaux ces derniers mois.







Si « Maman Vulgaire » a quitté les locaux de la Brigade de recherches dans l’après-midi, L’Observateur précise qu’elle demeure à la disposition de la justice. Son téléphone portable a été saisi par les enquêteurs et fera l’objet d’une expertise technique approfondie, destinée à vérifier l’existence éventuelle de transferts de fichiers ou de communications en lien avec les accusations portées contre elle.







Derrière ce dossier judiciaire se profile un conflit personnel et médiatique devenu public. Autrefois proches, « Maman Vulgaire » et Mame Ndiaye Savon se sont progressivement affrontées à travers des lives TikTok et des échanges virulents, exposant leur différend aux yeux du public.

