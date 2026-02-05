Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires





Complémentarité, non concurrence







L’inquiétude exprimée par certains acteurs du secteur quant à une possible déstabilisation du marché mérite d’être, en effet, nuancée. Starlink et les opérateurs terrestres ne jouent pas dans la même cour. Les segments de marché sont distincts. Il y’a d’un côté, les zones urbaines et périurbaines où la fibre optique et la 4G/5G excellent et de l’autre, les zones blanches où aucune infrastructure n’existe. Starlink est présenté comme un « complément stratégique aux infrastructures terrestres existantes », destiné à « renforcer ou prolonger la couverture des réseaux terrestres ». Il ne s’agit donc pas de remplacer les opérateurs nationaux, mais de couvrir ce qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas couvrir.







Les secteurs prioritaires identifiés par le gouvernement du Sénégal confirment cette approche notamment, les zones blanches avec wifi communautaire, les établissements d’enseignement en milieu rural, les collectivités territoriales isolées, les zones frontalières. Autant de territoires où les opérateurs classiques sont absents.







L’argument selon lequel un opérateur satellite échapperait au cadre réglementaire national ne tient pas. L’autorisation accordée à Starlink soumet l’entreprise aux mêmes obligations que tout fournisseur d’accès internet opérant au Sénégal. Régulation tarifaire, respect des normes de sécurité, conformité fiscale, protection des données : le gouvernement dispose des mêmes leviers de contrôle. La différence technologique n’emporte pas d’exception réglementaire. Au contraire, elle renforce la nécessité d’un cadre clair, que l’État sénégalais est en mesure d’imposer et de faire respecter.







L’impératif d’équité territoriale







En effet, ce choix pose aussi une question de justice sociale. Comment justifier que des citoyens sénégalais, parce qu’ils vivent en zone rurale, soient privés d’accès à Internet en 2026 ? Comment accepter que l’éducation, la santé, l’administration numérique, le commerce en ligne restent des privilèges urbains ? Le New Deal Technologique du gouvernement repose sur une ambition simple : la connectivité est un droit, pas un luxe. Et lorsque les mécanismes de marché échouent à garantir ce droit, l’intervention publique devient légitime. En offrant un accès gratuit à un million de Sénégalais dans les zones les plus défavorisées, le gouvernement ne concurrence pas les opérateurs privés mais il assume une mission de service public que le marché a abandonné.







L’initiative sénégalaise s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation numérique africaine. En négociant des conditions préférentielles avec un acteur global comme Starlink, le Sénégal se positionne comme pionnier d’un modèle hybride combinant infrastructures terrestres et satellitaires. Une approche pragmatique, dénuée d’idéologie technologique qui pourrait inspirer d’autres pays du continent confrontés aux mêmes défis de couverture territoriale.

