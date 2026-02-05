Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires


Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires

L’arrivée de Starlink au Sénégal suscite des interrogations suite à son annonce depuis quelques heures. Pourtant, loin de menacer l’écosystème des télécommunications, cette initiative répond à une urgence : connecter enfin les zones oubliées depuis plus de trois décennies. Lorsque le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a déclaré que 2026 serait « l’année de la connectivité », il évoquait un problème qui consiste à poser un diagnostic : après plus de trente ans de libéralisation du secteur des télécommunications, des pans entiers du territoire restent dans l’ombre numérique. Des villages, des communes rurales, des zones frontalières demeurent isolés, non par fatalité géographique, mais par absence d’investissement.

 

La question n’est plus de savoir si le satellite est la meilleure solution technologique, mais plutôt : quelle alternative existe-t-il pour ces zones délaissées ? Les opérateurs terrestres, malgré leurs obligations de couverture, n’ont jamais trouvé rentable d’investir massivement dans ces territoires à faible densité démographique. Le calcul économique revient ainsi à déployer des infrastructures terrestres dans ces zones, ce qui nécessiterait des années de travaux, une logistique complexe et des investissements dont la rentabilité reste hautement problématique.

Face à ce constat, le gouvernement du Sénégal a fait le choix du pragmatisme. L’accord avec Starlink pour connecter gratuitement un million de Sénégalais durant le premier semestre 2026, via l’acquisition de 5.000 kits à tarif préférentiel, représente une accélération drastique du rythme d’inclusion numérique. Là où le déploiement terrestre prendrait une décennie, le satellite peut intervenir en quelques mois.

 

 

Complémentarité, non concurrence

 

L’inquiétude exprimée par certains acteurs du secteur quant à une possible déstabilisation du marché mérite d’être, en effet, nuancée. Starlink et les opérateurs terrestres ne jouent pas dans la même cour. Les segments de marché sont distincts. Il y’a d’un côté, les zones urbaines et périurbaines où la fibre optique et la 4G/5G excellent et de l’autre, les zones blanches où aucune infrastructure n’existe. Starlink est présenté comme un « complément stratégique aux infrastructures terrestres existantes », destiné à « renforcer ou prolonger la couverture des réseaux terrestres ». Il ne s’agit donc pas de remplacer les opérateurs nationaux, mais de couvrir ce qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas couvrir.

 

Les secteurs prioritaires identifiés par le gouvernement du Sénégal confirment cette approche notamment, les zones blanches avec wifi communautaire, les établissements d’enseignement en milieu rural, les collectivités territoriales isolées, les zones frontalières. Autant de territoires où les opérateurs classiques sont absents.

 

L’argument selon lequel un opérateur satellite échapperait au cadre réglementaire national ne tient pas. L’autorisation accordée à Starlink soumet l’entreprise aux mêmes obligations que tout fournisseur d’accès internet opérant au Sénégal. Régulation tarifaire, respect des normes de sécurité, conformité fiscale, protection des données : le gouvernement dispose des mêmes leviers de contrôle. La différence technologique n’emporte pas d’exception réglementaire. Au contraire, elle renforce la nécessité d’un cadre clair, que l’État sénégalais est en mesure d’imposer et de faire respecter.

 

L’impératif d’équité territoriale

 

En effet, ce choix pose aussi une question de justice sociale. Comment justifier que des citoyens sénégalais, parce qu’ils vivent en zone rurale, soient privés d’accès à Internet en 2026 ? Comment accepter que l’éducation, la santé, l’administration numérique, le commerce en ligne restent des privilèges urbains ? Le New Deal Technologique du gouvernement repose sur une ambition simple : la connectivité est un droit, pas un luxe. Et lorsque les mécanismes de marché échouent à garantir ce droit, l’intervention publique devient légitime. En offrant un accès gratuit à un million de Sénégalais dans les zones les plus défavorisées, le gouvernement ne concurrence pas les opérateurs privés mais il assume une mission de service public que le marché a abandonné.

 

L’initiative sénégalaise s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation numérique africaine. En négociant des conditions préférentielles avec un acteur global comme Starlink, le Sénégal se positionne comme pionnier d’un modèle hybride combinant infrastructures terrestres et satellitaires. Une approche pragmatique, dénuée d’idéologie technologique qui pourrait inspirer d’autres pays du continent confrontés aux mêmes défis de couverture territoriale.

 
Autres articles
Jeudi 5 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit

Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit - 05/02/2026

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda - 05/02/2026

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon - 05/02/2026

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée - 05/02/2026

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance - 05/02/2026

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs - 04/02/2026

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal - 04/02/2026

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique :

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique : "Contrairement aux affirmations alarmistes, l’hôpital régional de Thiès bénéficie actuellement d’un vaste programme d’investissement..." - 04/02/2026

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie - 04/02/2026

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… »

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… » - 04/02/2026

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel - 04/02/2026

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir - 04/02/2026

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest - 04/02/2026

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye)

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye) - 04/02/2026

[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations

[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations - 04/02/2026

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction - 04/02/2026

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc - 04/02/2026

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... :

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... : "On a ici de l'espace. Vous allez à 20 km, c'est la grande côte, il y a le maraîchage pour l'éco-tourisme" (Doudou Gnagna Diop) - 04/02/2026

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières)

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières) - 04/02/2026

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire - 04/02/2026

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les "technologies émergentes" pour contrer la menace - 04/02/2026

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane - 04/02/2026

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM - 04/02/2026

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM)

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM) - 04/02/2026

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage - 04/02/2026

Secteur des hydrocarbures : l’État sort l’artillerie et menace de bloquer les comptes des pétroliers…Les pétroliers crient à l’asphyxie

Secteur des hydrocarbures : l’État sort l’artillerie et menace de bloquer les comptes des pétroliers…Les pétroliers crient à l’asphyxie - 04/02/2026

Pénurie de gaz à Saint-Louis : les populations dans la tourmente, interpellent le gouvernement

Pénurie de gaz à Saint-Louis : les populations dans la tourmente, interpellent le gouvernement - 04/02/2026

Mutilations génitales féminines : l’hôpital Abass Ndao ouvre la bataille pour réparer les corps et empêcher les mutilations de demain

Mutilations génitales féminines : l’hôpital Abass Ndao ouvre la bataille pour réparer les corps et empêcher les mutilations de demain - 04/02/2026

« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA)

« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA) - 03/02/2026

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général )

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général ) - 03/02/2026

RSS Syndication