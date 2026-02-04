Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal

Une délégation de haut niveau du Groupe de la Banque mondiale effectuera une mission officielle au Sénégal du 5 au 13 février 2026, dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique avec l’État du Sénégal.



La mission sera conduite par Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, accompagné de Ed Mountfield, Vice-président et Directeur financier de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).



Selon un communiqué du Groupe de la Banque mondiale, cette visite vise à consolider la coopération autour des priorités nationales de développement, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050. La délégation rencontrera les plus hautes autorités du pays, notamment le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye, le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que plusieurs ministres, partenaires techniques et financiers, acteurs du secteur privé et de la société civile.



Les échanges porteront principalement sur l’alignement du nouveau Cadre de Partenariat Pays (CPF), actuellement en cours de finalisation, l’optimisation du portefeuille de projets afin de mieux répondre aux besoins des populations, ainsi que sur les perspectives de mobilisation de ressources additionnelles.



Selon le document, l’un des temps forts de la mission sera le lancement officiel du pacte AgriConnect Sénégal, un programme destiné à transformer les chaînes de valeur agricoles et à promouvoir la création d’emplois décents, notamment pour les jeunes et les femmes en milieu rural.



Cette mission permettra également d’évaluer les résultats du partenariat entre le Sénégal et le Groupe de la Banque mondiale, tout en identifiant les leviers susceptibles d’en accroître l’impact socio-économique.



À ce jour, le portefeuille de la Banque mondiale au Sénégal s’élève à 3,8 milliards de dollars, comprenant vingt projets nationaux pour un montant de 3,03 milliards de dollars, ainsi que huit opérations d’intégration régionale totalisant 749,5 millions de dollars. De son côté, le portefeuille de la Société financière internationale (IFC) atteint 611 millions de dollars, tandis que les engagements bruts de la MIGA s’élèvent à 1,13 milliard de dollars.

