Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce jeudi 5 février sa tournée économique dans le Sénégal oriental, prévue du 5 au 9 février 2026, par la région de Tambacounda.



Le chef de l’État a atterri aux environs de 9 heures à l’aéroport de Tambacounda, où il a été accueilli par les autorités administratives, les élus locaux ainsi qu’une forte mobilisation de la population.



Cette tournée vise à s’imprégner des réalités économiques locales, à évaluer l’état d’avancement des projets structurants et à échanger avec les acteurs territoriaux sur les priorités de développement de la zone orientale du pays.



Après Tambacounda, le Président de la République se rendra également dans la région de Kédougou, autre étape clé de cette mission axée sur la relance économique, l’exploitation durable des ressources et l’amélioration des conditions de vie des populations.

