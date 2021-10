Tyson : « J'ai créé ma propre structure à l'âge de 23 ans... Le pétrole appartient aux sénégalais... La jeunesse doit garder espoir »

Mohamed Ndao (49 ans), alias Tyson, ancien lutteur et roi des arènes sénégalaises, a délivré une véritable leçon de vie à la jeunesse sénégalaise qu’il invite à « garder espoir et prendre leur destin en mains. » Présent lors de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle station-service Petrosen, une structure made in Sénégal, le lutteur qui s’est reconverti dans l’entrepreneuriat, d’inviter les jeunes à suivre son modèle. « Avec de la conviction et de l’engagement, on peut réussir ici, au Sénégal », dira-t-il.



Devenu PDG de la boîte TBS qui œuvre dans le domaine des BTP, il informe : « J'ai créé ma propre structure à l'âge de 23 ans... », faisant allusion à son écurie de lutte « Boul Faalé », qui contribuera à changer le monde de la lutte avec le concept « sport-business. »



« Assez présent dans le domaine de l’exploitation indirecte des ressources naturelles, Tyson de souligner : « Le pétrole appartient aux sénégalais... »