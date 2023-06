Turquie : Mbaye Diagne marque son 21ème but et le dédie au peuple sénégalais

Attaquant international sénégalais, Mbaye Diagne (31 ans) continue de dénoncer les exactions qui frappent présentement son pays déstabilisé par de violentes manifestations depuis bientôt trois jours. Buteur ce samedi lors de la rencontre de Superlig Turc avec son équipe le Fatih Karagumruk qui se déplaçait à Konyaspor, il a dédié son but au peuple sénégalais. « Pray for Sénégal », peut-on lire sur le sous-vêtement qu’il a dévoilé après avoir égalisé avant la mi-temps (1-1, 45e +4.) Une nouvelle façon d’apporter son soutien à ses concitoyens avec sa 21ème réalisation de la saison.

Plus tôt ce vendredi, l’attaquant avait publié un long message sur sa page instagram officielle appelant chacun à prendre ses responsabilités pour trouver une sortie de crise…

« Nous assistons à une situation inédite au Sénégal. Des jeunes sont tués pour avoir exprimé leur droit constitutionnel à la

liberté d'expression, d'autres brimés et on a même vu certains être utilisés comme des boucliers humains. Je condamne fermement ces actes. Ce n'est pas le Sénégal que nous aimons, revenons à la raison. Les autorités ont le devoir de préserver la paix sociale et les acquis démocratiques du peuple sénégalais. Il est nécessaire que toutes les parties trouvent un terrain d'entente dans l'intérêt supérieur de la nation. Il est essentiel de préserver la jeunesse, la paix et la stabilité sociale du pays. Qu'Allah nous protège tous et nous guide vers la paix des cœurs », avait-il posté en ligne.