Mines, eau et climat : Le ministre Birame Soulèye Diop pour la maîtrise de « la discipline pivot » du développement durable

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a prononcé le discours d’ouverture de la session de formation du groupe de travail WP7 du programme PanAfGeo+, consacrée à l’hydrogéologie. La cérémonie, présidée par le ministre lui-même, s’est tenue à Dakar, en présence des ambassadeurs de l’Union européenne, de la France et de la Finlande au Sénégal, ainsi que d’experts issus des services géologiques d’Europe et d’Afrique.







Dans son discours, le ministre Diop a d’emblée posé le cadre stratégique de la rencontre. « L’eau souterraine est aujourd’hui reconnue comme un pilier fondamental de notre souveraineté nationale », a-t-il affirmé. Il cite ainsi son rôle dans la sécurité alimentaire via l’agriculture irriguée, l’approvisionnement en eau potable des populations rurales et urbaines, et le développement industriel du pays. Dans un Sahel soumis à une variabilité climatique croissante, les aquifères constituent, selon lui, « la principale assurance-vie de nos écosystèmes et de nos économies ».







Le ministre a par ailleurs insisté sur le lien étroit entre exploitation minière et gestion des ressources hydriques, alors que le Sénégal traverse « une phase historique » du développement de son industrie extractive. Il a désigné l’hydrogéologie comme « la discipline pivot » permettant d’évaluer les impacts des activités minières sur la quantité et la qualité des eaux, de concevoir des systèmes de drainage efficaces et de mettre en œuvre des stratégies de réutilisation des eaux de mine. « Seule la maîtrise des outils hydrogéologiques les plus avancés nous permettra de faire de l’industrie minière un levier de développement durable », a-t-il déclaré.

