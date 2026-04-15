Accusé de vol, condamné par la rue : un charretier plongé dans le coma après un lynchage barbare à Djeddah-Thiaroye-Kao

La violence a franchi un cap inquiétant dans la banlieue dakaroise. À Djeddah-Thiaroye-Kao, un jeune charretier de 27 ans lutte actuellement entre la vie et la mort après avoir été sauvagement lynché par une bande armée. En toile de fond : une simple accusation de vol de moutons… qui a viré à une expédition punitive d’une brutalité extrême.



Une nuit de terreur au quartier Saliou Ndir



Les faits se sont déroulés dans le quartier Saliou Ndir, où la peur a gagné les habitants. Ce soir-là, personne n’a osé intervenir lorsque cinq individus, armés de couteaux, de bâtons et de briques, ont traîné dans la rue le nommé Saibatou Ndiaye .



Accusé d’avoir dérobé deux moutons, le jeune homme a été violemment pris à partie. En quelques secondes, la situation a dégénéré en un passage à tabac d’une rare sauvagerie.



Dix minutes de supplice



Selon les témoignages recueillis, la scène a duré près de dix minutes.

Roué de coups, poignardé et frappé à coups de briques, le charretier a été abandonné pour mort par ses agresseurs.



À l’arrivée des éléments de la Brigade de recherches de Thiaroye , la victime était plongée dans un coma profond, souffrant notamment d’un grave traumatisme crânien.



Transporté d’urgence à l’ Hôpital Idrissa Pouye , il se trouve toujours en soins intensifs, son pronostic vital engagé.



Une vengeance orchestrée ?



À l’origine de cette tragédie, une accusation portée par K. Sène , une femme de 75 ans, mère de deux jumeaux tristement connus dans le quartier pour leurs activités criminelles.



Après la disparition de deux moutons dans son enclos, elle s’était rendue au domicile du charretier pour l’accuser formellement, le menaçant de représailles s’il ne restituait pas les bêtes.



Quelques heures plus tard, son fils Ousseynou Sène , alias « Seikh bi », fraîchement sorti de prison, passe à l’acte. Accompagné de membres de sa bande, il met en exécution une véritable vengeance, transformant une suspicion en tentative de meurtre.



Une arrestation, plusieurs fugitifs



Dans le cadre de l’enquête, les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation de la mère, considérée comme l’instigatrice présumée de l’expédition punitive. Elle a été placée sous mandat de dépôt le 14 avril 2026 pour complicité de tentative de meurtre.



Son fils et ses complices, eux, sont activement recherchés par les autorités.