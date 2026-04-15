Ils voulaient inonder le marché : deux faussaires arrêtés avec 1,5 million FCFA par la Sûreté urbaine

Nouveau coup de filet dans la capitale sénégalaise. La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a procédé à l’arrestation de deux individus impliqués dans un réseau de trafic de faux billets, mettant ainsi en échec une tentative d’injection massive de fausse monnaie dans le circuit économique.





Un réseau actif dans la zone de Golf



L’opération fait suite à un renseignement jugé fiable signalant l’existence d’un trafic bien organisé dans la zone de Golf Sud .



Les éléments de la Sûreté urbaine ont alors mis en place un dispositif discret de surveillance, qui a permis de localiser et d’interpeller les deux suspects en flagrant délit.





1,5 million FCFA en faux billets saisis



Lors de leur arrestation, les mis en cause étaient en possession de faux billets libellés en francs CFA, pour une contre-valeur estimée à 1 500 000 FCFA.



Selon les premiers éléments de l’enquête, cette somme était destinée à être injectée dans le marché local, avec tous les risques que cela comporte pour les commerçants et les populations.





Des aveux qui confirment le réseau



Placés en garde à vue, les deux individus n’ont pas tardé à passer aux aveux. Ils ont reconnu :

• Leur implication dans le réseau

• La détention des faux billets

• Leur intention de les écouler dans différents circuits commerciaux



Ils sont poursuivis pour :

• Association de malfaiteurs

• Détention et trafic de faux billets

• Tentative de mise en circulation de fausse monnaie





Une enquête loin d’être terminée



Les investigations se poursuivent afin de remonter toute la chaîne et identifier d’éventuelles ramifications du réseau, notamment les fournisseurs et complices encore en fuite.

